У Вашингтоні виклали 20 тисяч ведмедиків на підтримку викрадених дітей

На Національній алеї у Вашингтоні створили інсталяцію з 20 тисяч плюшевих ведмедиків як символ викрадених Росією українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина у Facebook.

Інсталяцію розмістили просто неба поблизу будівлі Конгресу США.

Інсталяцію сформували зі світлих та червоних іграшок таким чином, що вони утворюють гігантський англомовний напис: "PUTIN ABDUCTED 20,000 UKRAINIAN CHILDREN. BRING KIDS BACK" (Путін викрав 20 000 українських дітей. Поверніть Дітей). Кожен ведмедик у цій композиції уособлює одну незаконно вивезену окупантами дитину.

Дипломатка зазначила, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна вже змогла повернути понад дві тисячі дітей. Водночас тисячі з них досі залишаються розлученими зі своїми сім'ями та домівками.

"Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру", – наголосила Стефанішина.

До акції на підтримку дітей долучилися представники американського парламенту. Серед них сенатори Емі Клобучар і Річард Блюменталь, а також конгресмени Майкл МакКол та Джеймі Раскін.

Стефанішина також наголосила, що Росія та її керівництво мають перебувати під найжорсткішими санкціями, щоб щодня відчувати реальні наслідки своїх злочинів.

Що відомо?

Європол та партнери розшукали 45 примусово перевезених українських дітей. 40 слідчих з 18 країн та кілька партнерів зустрілися в Гаазі для скоординованих розслідувань з використанням відкритих джерел.

