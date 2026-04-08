Росія викрала дітей з Херсону і шукає їм сім’ї в РФ, – оприлюднені анкети

Росія викрала дітей з Херсонського будинку дитини та розмістила їхні анкети у державній базі сиріт для подальшого усиновлення.

Як повідомляють Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Радіо Свобода" та The Reckoning Project.

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Що з’ясували журналісти

Йдеться щонайменше про чотирьох дітей, для яких у Росії вже шукають прийомні сім’ї через портал "усыновите.рф".

У цих анкетах не вказано, що діти є громадянами України або походять з Херсону.

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Масштаби викрадення

За даними журналістів, у вересні 2022 року російські військові вивезли двох дітей із закладу, а 21 жовтня – ще 46.

Згодом 10 дітей вдалося повернути в Україну, однак більшість досі перебувають у прийомних сім’ях у Росії.

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Раніше відомі випадки

У 2023 році журналісти встановили, що одну з викрадених дівчат – Маргариту Прокопенко – усиновив російський політик Сергій Миронов.

За даними ініціативи Bring Kids Back, від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей.

Повернути вдалося 2083 дитини.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації українських дітей.

Розслідування цих злочинів триває як на міжнародному рівні, так і в Україні.

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