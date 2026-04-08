Россия похитила детей из Херсона и ищет им семьи в РФ, - обнародованы анкеты

Россия похитила детей из Херсонского дома ребенка и разместила их анкеты в государственной базе сирот для последующего усыновления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Радио Свобода" и The Reckoning Project.

Что выяснили журналисты

Речь идет как минимум о четырех детях, для которых в России уже ищут приемные семьи через портал "усыновите.рф".

В этих анкетах не указано, что дети являются гражданами Украины или родом из Херсона.

Масштабы похищения

По данным журналистов, в сентябре 2022 года российские военные вывезли двух детей из учреждения, а 21 октября — еще 46.

Впоследствии 10 детей удалось вернуть в Украину, однако большинство до сих пор находятся в приемных семьях в России.

Ранее известные случаи

В 2023 году журналисты установили, что одну из похищенных девочек – Маргариту Прокопенко – усыновил российский политик Сергей Миронов.

По данным инициативы Bring Kids Back, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей.

Вернуть удалось 2083 детей.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Расследование этих преступлений продолжается как на международном уровне, так и в Украине.

