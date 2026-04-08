РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13233 посетителя онлайн
Новости Похищение детей Россией
804 7

Россия похитила детей из Херсона и ищет им семьи в РФ, - обнародованы анкеты

Похищенных украинских детей разместили в российской базе сирот

Россия похитила детей из Херсонского дома ребенка и разместила их анкеты в государственной базе сирот для последующего усыновления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Радио Свобода" и The Reckoning Project.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что выяснили журналисты

Речь идет как минимум о четырех детях, для которых в России уже ищут приемные семьи через портал "усыновите.рф".

В этих анкетах не указано, что дети являются гражданами Украины или родом из Херсона.

Масштабы похищения

По данным журналистов, в сентябре 2022 года российские военные вывезли двух детей из учреждения, а 21 октября — еще 46.

Впоследствии 10 детей удалось вернуть в Украину, однако большинство до сих пор находятся в приемных семьях в России.

Ранее известные случаи

В 2023 году журналисты установили, что одну из похищенных девочек – Маргариту Прокопенко – усыновил российский политик Сергей Миронов.

По данным инициативы Bring Kids Back, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей.

Вернуть удалось 2083 детей.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Расследование этих преступлений продолжается как на международном уровне, так и в Украине.

Автор: 

депортация (712) оккупация (10149) похищение (1667) война в Украине (7998)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проблема не в рузкіх - хто вони і що вони давно ясно

проблема в тих хто

- коли вони робили це в Чечні всі фоткались і ручкались з ними
- після України США розтелило червону доріжку і зняли санкції з нафти
- багато політиків Европи( не лише Орбан) і зараз готові стелитись

проблема не в ЗЛІ, а в тому що є куча тих хто готові закривати на нього очі що і штовхає людство в пекло
показать весь комментарий
08.04.2026 10:09 Ответить
Такий світ, всі коммустичні, соціалістичніі партії Європи та Америки Азії Африки, партнери і агенти їх.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:34 Ответить
Господи, чи можна ненавидіти цих нелюдів ще більше?!
показать весь комментарий
08.04.2026 10:11 Ответить
а воно щось дасть? - от ми ненавидимо а вся вехівка наша відправляє двушки і з їх паспортами.

Треба просто недопускати проросійських людей у владу - у нас зараз більшість депутатів проросійські корупціонери. Ось де біда

Та й Маріуполь і Херсон стались бо Верещук і ЗЕ - обоє живі і при владі а не на ліхтарях
показать весь комментарий
08.04.2026 10:15 Ответить
Не допускати проросійських... а тим часом пуйло не допускає до виборів проукраїнських кандидатів, стримуючи їх вантажними автівками.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:26 Ответить
Ну, що таке поняття "діти" у світі бабла та ******** політики? Справи проти трампакса заморожені; жодного криміналу відповідні американські інституції у файлах епштейна не вбачають. З пуйлом у Європі ердогани/фіци/орбани ручкаються та обнімаються; у Штатах йому стелять червоного килима та таємно шушукаються! Їм не до долі десятків тисяч "якихось там дітей".
показать весь комментарий
08.04.2026 10:19 Ответить
Всім коментаторам: - Для того щоб зробити треба робити.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:24 Ответить
 
 