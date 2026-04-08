Россия похитила детей из Херсона и ищет им семьи в РФ, - обнародованы анкеты
Россия похитила детей из Херсонского дома ребенка и разместила их анкеты в государственной базе сирот для последующего усыновления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Радио Свобода" и The Reckoning Project.
Что выяснили журналисты
Речь идет как минимум о четырех детях, для которых в России уже ищут приемные семьи через портал "усыновите.рф".
В этих анкетах не указано, что дети являются гражданами Украины или родом из Херсона.
Масштабы похищения
По данным журналистов, в сентябре 2022 года российские военные вывезли двух детей из учреждения, а 21 октября — еще 46.
Впоследствии 10 детей удалось вернуть в Украину, однако большинство до сих пор находятся в приемных семьях в России.
Ранее известные случаи
В 2023 году журналисты установили, что одну из похищенных девочек – Маргариту Прокопенко – усыновил российский политик Сергей Миронов.
По данным инициативы Bring Kids Back, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей.
Вернуть удалось 2083 детей.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.
Расследование этих преступлений продолжается как на международном уровне, так и в Украине.
проблема в тих хто
- коли вони робили це в Чечні всі фоткались і ручкались з ними
- після України США розтелило червону доріжку і зняли санкції з нафти
- багато політиків Европи( не лише Орбан) і зараз готові стелитись
проблема не в ЗЛІ, а в тому що є куча тих хто готові закривати на нього очі що і штовхає людство в пекло
Треба просто недопускати проросійських людей у владу - у нас зараз більшість депутатів проросійські корупціонери. Ось де біда
Та й Маріуполь і Херсон стались бо Верещук і ЗЕ - обоє живі і при владі а не на ліхтарях