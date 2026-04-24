В Вашингтоне выложили 20 тысяч мишек в поддержку похищенных детей

На Национальной аллее в Вашингтоне создали инсталляцию из 20 тысяч плюшевых мишек в знак памяти об украденных Россией украинских детях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в Facebook.

Инсталляцию разместили под открытым небом возле здания Конгресса США.

Инсталляцию сформировали из светлых и красных игрушек таким образом, что они образуют гигантскую англоязычную надпись: "PUTIN ABDUCTED 20,000 UKRAINIAN CHILDREN. BRING KIDS BACK" (Путин похитил 20 000 украинских детей. Верните детей). Каждый мишка в этой композиции олицетворяет одного незаконно вывезенного оккупантами ребенка.

Дипломатка отметила, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина уже смогла вернуть более двух тысяч детей. В то же время тысячи из них до сих пор остаются разлученными со своими семьями и домами.

"Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира", – подчеркнула Стефанишина.

К акции в поддержку детей присоединились представители американского парламента. Среди них сенаторы Эми Клобучар и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены Майкл Макколл и Джейми Раскин.

Стефанишина также подчеркнула, что Россия и ее руководство должны находиться под самыми жесткими санкциями, чтобы ежедневно ощущать реальные последствия своих преступлений.

Европол и партнеры разыскали 45 насильно вывезенных украинских детей. 40 следователей из 18 стран и несколько партнеров встретились в Гааге для скоординированных расследований с использованием открытых источников.

потужно, не то шо при Байдені.
24.04.2026 06:44 Ответить
ага ,рудий сам викладав
24.04.2026 06:48 Ответить
він це виборцям делегував.
24.04.2026 06:55 Ответить
Вот это по существу. Не то, что за руки браться или свечки зажигать.
24.04.2026 06:47 Ответить
Як це допоможе?
24.04.2026 08:37 Ответить
 
 