ЕС на этой неделе официально присоединится к Спецтрибуналу по агрессии РФ против Украины, — Каллас

На этой неделе Европейский Союз официально присоединится к Специальному трибуналу по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Не может быть справедливого и прочного мира без ответственности России. На этой неделе ЕС официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии, а сегодня министры дали зеленый свет ЕС, чтобы стать участником Международной комиссии по рассмотрению претензий", – сказала верховная представительница ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Похищение детей – одно из самых тяжких преступлений

Она считает, что среди ужасов, вызванных войной России, похищение украинских детей является одним из худших.

"Похищение детей – это продуманная атака России на будущее Украины. В ответ министры сегодня приняли 23 новых санкционных списка, нацеленных против виновных, и после этой пресс-конференции я буду среди принимающих встречу международной Коалиции за возвращение украинских детей, где мы также обсудим, что мы собираемся делать, и целью должно быть возвращение каждого ребенка, похищенного Россией", – добавила Каллас.

Читайте также: 27-28 мая главы МИД ЕС обсудят переговоры с Путиным и требования к России, – Каллас

Что предшествовало?