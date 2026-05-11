Новости
ЕС на этой неделе официально присоединится к Спецтрибуналу по агрессии РФ против Украины, — Каллас

На этой неделе Европейский Союз официально присоединится к Специальному трибуналу по делу о преступлении агрессии России против Украины. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Не может быть справедливого и прочного мира без ответственности России. На этой неделе ЕС официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии, а сегодня министры дали зеленый свет ЕС, чтобы стать участником Международной комиссии по рассмотрению претензий", – сказала верховная представительница ЕС.

Похищение детей – одно из самых тяжких преступлений

Она считает, что среди ужасов, вызванных войной России, похищение украинских детей является одним из худших.

"Похищение детей – это продуманная атака России на будущее Украины. В ответ министры сегодня приняли 23 новых санкционных списка, нацеленных против виновных, и после этой пресс-конференции я буду среди принимающих встречу международной Коалиции за возвращение украинских детей, где мы также обсудим, что мы собираемся делать, и целью должно быть возвращение каждого ребенка, похищенного Россией", – добавила Каллас.

Что предшествовало?

  • 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
  • В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Дякуємо керівникам ЄС за їх виважену, дієву та послідовну практику з підтримки України, упродовж 11 років московської війни ****** «за трі дня на Кієф» проти України!
11.05.2026 18:18 Ответить
В останній момент знайдуть причину затягнути приєднання.
11.05.2026 19:11 Ответить
Вже був трибунал по збитому рашистами літаку Boeing MH-17. Закінчився потужним нічим. Путлєра Міжнародний кримінальний суд оголосив в розшук за справою "порушення прав дітей", а Трампакс приймав його на Алясці з почестями. До оного місця ці ваші імпотентні засідателі, які бояться власної тіні
11.05.2026 20:02 Ответить
 
 