ЕС официально присоединится к соглашению о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ, – Сибига

Спецтрибунал для РФ

Европейский Союз только что официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Я благодарю ЕС, моих коллег Каю Каллас (вице-президент Европейской комиссии, – ред.) и Майкла Макграта (европейский комиссар по вопросам юстиции, – ред.) за их принципы, силу и лидерство. Необходимо привлечь к полной ответственности руководство государства-агрессора, а также всех виновных, и привлечь их к правосудию", – написал Сибига.

Ранее сообщалось, что к соглашению присоединились уже 32 государства.

14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

Что предшествовало?

  • 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
  • В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Все це добре ,але допоки не ліквідують найкривавішого світового терориста путіна ,який причетний до загибелі сотен тисяч українців ,істота яка існує в вигаданому світі печерного шовінізму і огидному "русскому мире" ,варвар і надалі буде творити злочини проти людяності.
13.05.2026 16:42
 
 