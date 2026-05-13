ЕС официально присоединится к соглашению о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ, – Сибига

Европейский Союз только что официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Я благодарю ЕС, моих коллег Каю Каллас (вице-президент Европейской комиссии, – ред.) и Майкла Макграта (европейский комиссар по вопросам юстиции, – ред.) за их принципы, силу и лидерство. Необходимо привлечь к полной ответственности руководство государства-агрессора, а также всех виновных, и привлечь их к правосудию", – написал Сибига.

Ранее сообщалось, что к соглашению присоединились уже 32 государства.

14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

Что предшествовало?

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".

В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

