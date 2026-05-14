Россия применила весь спектр вооружения во время удара по Украине, - Воздушные силы

Сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, задействовав весь спектр имеющихся средств. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Противник атакует большим количеством уже сутки. Об этом много говорили накануне, после так называемого "перемирия". Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и нанести ими удар, фактически не останавливаясь", - сказал Игнат.

Он отметил, что после вчерашнего вечернего удара была короткая пауза, но ее было недостаточно для отдыха и перегруппировки личного состава и техники.

Однако в таком режиме Воздушные силы работали уже неоднократно, понимая, что враг не дает передышки.

Что применили россияне

"Поэтому и физическая усталость сказывается, и сказывается перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на все это нужно время. Тем не менее, большое количество целей этой ночью было сбито. Сейчас мы переживаем самые сильные удары за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов", - добавил спикер.

По его словам, сегодня, кроме "гербер", "италмасов" и "шахедов", россияне применили и реактивные беспилотники, и баллажирующие боеприпасы "Бандероль". То есть весь спектр средств, которые у них есть.

"Особенность удара понятна. Мы видим картину разрушений гражданских домов, жертвы, к сожалению, в столице. Именно столица стала объектом удара. Противник хочет поразить сердце страны, достичь каких-то собственных целей и на информационном фоне, то есть показать, что они не собираются идти на уступки и т.д.", - отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что сегодня Силы обороны отработали максимально, как могли.

Работа ПВО была чрезвычайно напряженной

"Конечно, хотелось бы сбить больше средств, но сбито/подавлено 693 цели. Среди них 9 крылатых ракет Х-101, а также 12 баллистических ракет из 18. Ну, это довольно высокий показатель сбиваемости. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot", - рассказал спикер.

По его словам, сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной.

"Если вчера были сложные погодные условия и огромное количество дронов с разных направлений, то сегодня все это количество полетело в одно место, и, к сожалению, невозможно сбивать такое большое количество ограниченным количеством средств. Противник также хорошо знает, с какой проблемой сегодня сталкивается наша противовоздушная оборона. Поэтому мы должны понимать, что ПВО делает все возможное, чтобы уничтожить как можно больше, но все, к сожалению, сбить невозможно", - пояснил Игнат.

Поставки противоракетных средств

В то же время он отметил, что на дипломатическом уровне ведется очень серьезная работа по поставкам противоракетных средств.

"Вот сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было израсходовано. Понятно, что их нужно восстановить, чтобы обезопасить от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда. Поэтому рассчитываем, что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики, потому что нам нужно чем-то защищаться", - добавил спикер.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.