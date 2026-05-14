Россия применила весь спектр вооружения во время удара по Украине, - Воздушные силы

Киевская область под атакой дронов и ракет: среди пострадавших — ребенок

Сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, задействовав весь спектр имеющихся средств. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Противник атакует большим количеством уже сутки. Об этом много говорили накануне, после так называемого "перемирия". Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и нанести ими удар, фактически не останавливаясь", - сказал Игнат.

Он отметил, что после вчерашнего вечернего удара была короткая пауза, но ее было недостаточно для отдыха и перегруппировки личного состава и техники.

Однако в таком режиме Воздушные силы работали уже неоднократно, понимая, что враг не дает передышки.

Что применили россияне

"Поэтому и физическая усталость сказывается, и сказывается перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на все это нужно время. Тем не менее, большое количество целей этой ночью было сбито. Сейчас мы переживаем самые сильные удары за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов", - добавил спикер.

По его словам, сегодня, кроме "гербер", "италмасов" и "шахедов", россияне применили и реактивные беспилотники, и баллажирующие боеприпасы "Бандероль". То есть весь спектр средств, которые у них есть.

"Особенность удара понятна. Мы видим картину разрушений гражданских домов, жертвы, к сожалению, в столице. Именно столица стала объектом удара. Противник хочет поразить сердце страны, достичь каких-то собственных целей и на информационном фоне, то есть показать, что они не собираются идти на уступки и т.д.", - отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что сегодня Силы обороны отработали максимально, как могли.

Работа ПВО была чрезвычайно напряженной

"Конечно, хотелось бы сбить больше средств, но сбито/подавлено 693 цели. Среди них 9 крылатых ракет Х-101, а также 12 баллистических ракет из 18. Ну, это довольно высокий показатель сбиваемости. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot", - рассказал спикер.

По его словам, сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной.

"Если вчера были сложные погодные условия и огромное количество дронов с разных направлений, то сегодня все это количество полетело в одно место, и, к сожалению, невозможно сбивать такое большое количество ограниченным количеством средств. Противник также хорошо знает, с какой проблемой сегодня сталкивается наша противовоздушная оборона. Поэтому мы должны понимать, что ПВО делает все возможное, чтобы уничтожить как можно больше, но все, к сожалению, сбить невозможно", - пояснил Игнат.

Поставки противоракетных средств

В то же время он отметил, что на дипломатическом уровне ведется очень серьезная работа по поставкам противоракетных средств.

"Вот сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было израсходовано. Понятно, что их нужно восстановить, чтобы обезопасить от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда. Поэтому рассчитываем, что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики, потому что нам нужно чем-то защищаться", - добавил спикер.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

Топ комментарии
+11
Випустили по нам усе те, що накопичилося за час "празнічного пєрємірія".
показать весь комментарий
14.05.2026 10:02 Ответить
+10
Кацапи зробили все, що тільки могли, щоб більше вбити українців і зробити тут руїну. Це ж "брати", це ж з великою любовью. А багато ідіотів до цього часу використовують російську мову.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:03 Ответить
+8
Це за те що Україна не била по моцкві. Гарне прєкращєніє огня домовились Зеля, Ху'йло і Тромб. І хто за це відповість? А ніхто, як завжди. Насолоджуйтесь результатами, любителі заглядувати Ху'йлу в очко, любителі віри в перегавори, мірні плани і гарантії безпеки
показать весь комментарий
14.05.2026 10:04 Ответить
"спектральний зелений говорун" .коли будеш говорити про "весь спект захисту українського неба і життя українського народу"???
показать весь комментарий
14.05.2026 10:03 Ответить
руснява мстя за агента Козиря
показать весь комментарий
14.05.2026 10:03 Ответить
Давай Зеля жгі єсчо. Яке там в тебе наступне перемир'я, аеропортове чи хлібне?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:06 Ответить
Тіхо сам с собою я вєду бєсєду. Шо ти причитаєш і скиглиш як баба?Сенс який?Масовані атаки відбуваються раз на тиждень.Ніколи такого не було і ось знову.Тут можна сказать тільки-дякуємо ППО і СОУ.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:16 Ответить
Якщо масовані рашистські атаки відбуваються регулярно вне залежності домовленостей, то якого х***я наша влада розказує що вона про щось домовилася з російськими терористами вводячи в оману довірливих людей цим самим підводячи їх під ризик? Крім того Україна не наносить удари по рашистським містам і стратегічним об'єктам посилаючись на ці ж самі домовленості. Це називається або зрада України, або повна некомпетенція в справах війни і керуванні країною
показать весь комментарий
14.05.2026 10:54 Ответить
Аби скиглить.Я живу на межі 3-х областей.Вчора і сьогодні шахеди гуділи як хрущі над вишнями.З 9-12 не пролетів жоден.Чомусь компетентні у війні(і всьому на світі) тільки давлять диван і квакають в інтернеті.Іди в СОУ.Там покажеш як треба.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:39 Ответить
Орєшніка не було. Мабуть не встигли зліпити.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:04 Ответить
Напевно Ху'йло придержав до нового пєрємірія чи пєрєгаворав. Бо всі перемірія і перагавори з Ху'йлом закінчуються кров'ю. Да і не факт що сьогодні обстріл не продовжиться. Як ніяк а Зеля подарував Ху'йлу аж три дні припинення вогню. Тобто дронів і ракет рашисти зібрали набагато більше ніж запустили сьогодні.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:14 Ответить
ЦЕ МИР Трампа-Путіна-ЗЕ.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:06 Ответить
А під час ударів по кацапстану окрім "мопедів" ще будуть якісь спектри?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:25 Ответить
 
 