Украина за полгода вдвое увеличила уничтожение российской ПВО, - Spiegel

За полгода Украина увеличила количество уничтоженных российских систем ПВО.

Об этом пишет издание Der Spiegel.

"В прошлом месяце украинская армия уничтожила почти вдвое больше систем противовоздушной обороны и радаров, чем в октябре прошлого года", - говорится в материале.

Также, отмечают авторы, возросло количество успешных атак беспилотников и ракет в тыл врага.

В марте Украина выпустила по России больше БПЛА (7000), чем Россия по Украине.

Spiegel пишет, что ключевую роль играют дроны FP-2, Hornet и Bulava. На последних километрах они действуют автономно: сканируют местность и самостоятельно находят цель. Радиус действия - до 200 км за линией фронта.

В период с января по апрель было нанесено в общей сложности 600 ударов украинских дронов по оккупированным территориям. Основные цели - системы "Тор", "Бук" и С-300.

