Украина за полгода вдвое увеличила уничтожение российской ПВО, - Spiegel

Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В прошлом месяце украинская армия уничтожила почти вдвое больше систем противовоздушной обороны и радаров, чем в октябре прошлого года", - говорится в материале.

Также, отмечают авторы, возросло количество успешных атак беспилотников и ракет в тыл врага.

В марте Украина выпустила по России больше БПЛА (7000), чем Россия по Украине. 

Spiegel пишет, что ключевую роль играют дроны FP-2, Hornet и Bulava. На последних километрах они действуют автономно: сканируют местность и самостоятельно находят цель. Радиус действия - до 200 км за линией фронта.

В период с января по апрель было нанесено в общей сложности 600 ударов украинских дронов по оккупированным территориям. Основные цели - системы "Тор", "Бук" и С-300.

ключову роль відіграють дрони FP-2
Ну ОК, збільшили. А далі у ці дірки в обороні мають летіти ракети. А де вони??? Де всі ці трембіти, рути, паляниці, пекло??? Про фламіндічи я мовчу, бо з ними і так все ясно...
14.05.2026 15:08
Ракети скоро будуть. Декілька країн вже працюють в цьому напрямку. Зокрема, Британія. Дешеві, до 500 км, але точні. Зявляться наприкінці року. Тому знищення ППО противника надзвичайно важливе завдання. Чим більше знищимо сьогодні там більше від нас їм прилетить завтра. Про "фламіндічі" забудьте. Поки там аферист Штіллєрман толку не буде. Він скоро перейде на нелегальний стан. Вчора виступив з заявою що "фаєрпоінт" запустило вже 6 (шість) супутників і створює спутникову мережу яка має замінити "Старлінк". Ага. Геніально! Заява якраз для зєльоних мешканців Міндічленда.
