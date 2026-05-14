Украина за полгода вдвое увеличила уничтожение российской ПВО, - Spiegel
За полгода Украина увеличила количество уничтоженных российских систем ПВО.
Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В прошлом месяце украинская армия уничтожила почти вдвое больше систем противовоздушной обороны и радаров, чем в октябре прошлого года", - говорится в материале.
Также, отмечают авторы, возросло количество успешных атак беспилотников и ракет в тыл врага.
В марте Украина выпустила по России больше БПЛА (7000), чем Россия по Украине.
Spiegel пишет, что ключевую роль играют дроны FP-2, Hornet и Bulava. На последних километрах они действуют автономно: сканируют местность и самостоятельно находят цель. Радиус действия - до 200 км за линией фронта.
В период с января по апрель было нанесено в общей сложности 600 ударов украинских дронов по оккупированным территориям. Основные цели - системы "Тор", "Бук" и С-300.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дважди нєправільная новость. Надо отмєнять.
Поєхалі.