Україна за пів року удвічі збільшила знищення російської ППО, - Spiegel
Україна протягом пів року збільшила знищення російських систем ППО.
Про це пише видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Минулого місяця українська армія знищила майже вдвічі більше систем протиповітряної оборони та радарів, ніж у жовтні минулого року", - йдеться в матеріалі.
Також, зазначають автори, зросла кількість успішних атак безпілотників та ракет у тил ворога.
У березні Україна випустила по Росії більше БпЛА (7000), ніж Росія по Україні.
Spiegel пише, що ключову роль відіграють дрони FP-2, Hornet і Bulava. На останніх кілометрах вони діють автономно: сканують місцевість і самостійно знаходять ціль. Радіус дії - до 200 км за лінією фронту.
У період з січня по квітень було здійснено загалом 600 ударів українських дронів по окупованих територіях. Основні цілі - системи "Тор", "Бук" і С-300.
Дважди нєправільная новость. Надо отмєнять.
Поєхалі.