Україна за пів року удвічі збільшила знищення російської ППО, - Spiegel

Україна знищує російську ППО: подробиці ЗМІ

Україна протягом пів року збільшила знищення російських систем ППО.

Про це пише видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Минулого місяця українська армія знищила майже вдвічі більше систем протиповітряної оборони та радарів, ніж у жовтні минулого року", - йдеться в матеріалі.

Також, зазначають автори, зросла кількість успішних атак безпілотників та ракет у тил ворога.

У березні Україна випустила по Росії більше БпЛА (7000), ніж Росія по Україні. 

Spiegel пише, що ключову роль відіграють дрони FP-2, Hornet і Bulava. На останніх кілометрах вони діють автономно: сканують місцевість і самостійно знаходять ціль. Радіус дії - до 200 км за лінією фронту.

У період з січня по квітень було здійснено загалом 600 ударів українських дронів по окупованих територіях. Основні цілі - системи "Тор", "Бук" і С-300.

ключову роль відіграють дрони FP-2
Поєхалі.
14.05.2026 15:01 Відповісти
Ну ОК, збільшили. А далі у ці дірки в обороні мають летіти ракети. А де вони??? Де всі ці трембіти, рути, паляниці, пекло??? Про фламіндічи я мовчу, бо з ними і так все ясно...
14.05.2026 15:08 Відповісти
Ракети скоро будуть. Декілька країн вже працюють в цьому напрямку. Зокрема, Британія. Дешеві, до 500 км, але точні. Зявляться наприкінці року. Тому знищення ППО противника надзвичайно важливе завдання. Чим більше знищимо сьогодні там більше від нас їм прилетить завтра. Про "фламіндічі" забудьте. Поки там аферист Штіллєрман толку не буде. Він скоро перейде на нелегальний стан. Вчора виступив з заявою що "фаєрпоінт" запустило вже 6 (шість) супутників і створює спутникову мережу яка має замінити "Старлінк". Ага. Геніально! Заява якраз для зєльоних мешканців Міндічленда.
14.05.2026 16:04 Відповісти
 
 