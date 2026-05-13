Уражено НПЗ у Ярославлі та газопереробний завод в Астраханській області, - Генштаб
Сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що про об'єкт відомо?
Як зазначається, продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.
Удар по газопереробному заводу в Астраханській області
Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області рф - виникла пожежа пожежа на території об'єкту.
Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Брешуть, як завжди? Знову дві кватирки вибили чотирма 3-кг дрончиками за мільярди європейських грошей?
Побєда ужє блізка.
І тому тут - завжди зрада зрадна, а там - всєгда хорошєє настроєніє і увєрєнность в завтрашнєм днє.
Тільки дрони трішки заважають.
Но ето жє врємєнноє. Надо вєріть в нєісчєрпаємиє возможності нашєй вєлікой родіни.
А єслі сомнєваєшься, товаріщ, сході-ка на Цєнзор да посмотрі, как надо в россію вєріть.
А от бочку з нафтою підпалити може, це саме їх парафія...
Потрібні ракети.
Як що не буде бочок не буде куди помпувати нафту, вони ВЖЕ скоротили видобуток нафти на 600 тис.
Русні ж діжку побудувати - пару днів.
Так бачити треба. Нє сомнєваться.
Руйнувати необхідно обладнання яке важко виробляється і монтується, час на випробування і налагодження.
Друге резервуар навіть якщо горить не факт що буде зруйновано і не піддається відновленню.
Мабуть 1.5-2 роки минуло за 17 днів, що довелось знову бити.
Може тепер скоротять видобуток нафти не на 600 тисяч з 520 мільйонів тонн на рік, а на 650 тисяч.
Розхирачити перекачувальне обладнання, кранові вузли і т.д.. Якщо вже бити по НПЗ то в колони, але дрони з 30кг цього зробити не можуть, максимум дирку зробити і ефектну пожежу, та і більшість їх недолітає.
Та і резервувар не повністю руйнується після пожежі, а те що в ньому згорить нафти на 5-20 млн дол. суттєво не вплине на 100 млрд. військовий бюджет. Так горить ефектно але не більше.
Хіба кожен день з місяці будемо запускати масово дрони, але поки як бачимо цього немає.
К НПЗ пошли,
НПЗ зажгли. "
Пацієнт - Дохтор, я хочу жити вічно.
Лікар - Шановний, переїздіть жити на росію.
Пацієнт - І що?, я там зможу жити вічно?
Лікар - Ні... , бажання пропаде...