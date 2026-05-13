Уражено НПЗ у Ярославлі та газопереробний завод в Астраханській області, - Генштаб

удар по Ярославлю

Сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Що про об'єкт відомо?

Як зазначається, продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.

Удар по газопереробному заводу в Астраханській області

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області рф - виникла пожежа пожежа на території об'єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

  • Раніше повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ та Ярославль.
  • За даними Генштабу, було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", пункти управління і зосередження живої сили ворога.

Топ коментарі
Проблема в тобу що вони реально нам знищують, а ми їм бочки з нафтою спалюємо тільки, а обладнання суттєво не пошкоджуємо.
13.05.2026 14:40 Відповісти
От нам реально вразили Кременчузький НПЗ, як туди прилетіло пару ракет там роботи на рік не менше ремонту, а тут до тижня ті всі установки повертаються до роботи, тому що один дрон з 30 кг не може її зруйнувати, та і точності мабуть не вистачає...

А от бочку з нафтою підпалити може, це саме їх парафія...
13.05.2026 14:49 Відповісти
Та "бочка" складна інженерна споруда, будується 1.5-2 роки.
Як що не буде бочок не буде куди помпувати нафту, вони ВЖЕ скоротили видобуток нафти на 600 тис.
13.05.2026 14:52 Відповісти
Гори гори ясно, щоб ніколи не згасло
13.05.2026 14:36 Відповісти
Ну а взаман кацапи вражають нашу енергетику -такі собі обміни ударами.
13.05.2026 14:38 Відповісти
Брешуть, як завжди? Знову дві кватирки вибили чотирма 3-кг дрончиками за мільярди європейських грошей?
13.05.2026 14:43 Відповісти
Постійно "уражають установки первинної переробки", але останній раз коли в кацапів були проблеми з переробкою нафти - минуле літо.
13.05.2026 14:45 Відповісти
Значить, брешуть все.
Побєда ужє блізка.
13.05.2026 14:52 Відповісти
Ну так нам гівномарафонівська пропаганда вже чотири з гаком роки цілодобово розповідає казочки про "перемогу " і "кордони 91 року "
13.05.2026 14:54 Відповісти
Так і у русні кожного року малюють мапу з повністю червоною Україною і підписом "202..3...4..5..6"
13.05.2026 14:55 Відповісти
Так ти напевно ,дивився мапу СССР ,тому і Україна там повністю червона.
13.05.2026 14:59 Відповісти
Знаю, на що дивився. На русняві пабліки, ******* графіку.
13.05.2026 15:00 Відповісти
Так наші ура-патріоти теж ******* малювати територію України від Вісли до Каспійського моря ,і чим наші пропагандисти кращі за кацапських.
13.05.2026 15:05 Відповісти
На відміну від наших ура-патріотів, руснявим ура-патріотам русня таки вірить.
І тому тут - завжди зрада зрадна, а там - всєгда хорошєє настроєніє і увєрєнность в завтрашнєм днє.
Тільки дрони трішки заважають.
Но ето жє врємєнноє. Надо вєріть в нєісчєрпаємиє возможності нашєй вєлікой родіни.
А єслі сомнєваєшься, товаріщ, сході-ка на Цєнзор да посмотрі, как надо в россію вєріть.
13.05.2026 15:07 Відповісти
Тому і в кацапів завжди буда і є своя держава, яка б вона не була при різних режимах - від московського царства до теперішньої ерефії , а в українців більшу частину історії своєї держави не було ,а були частиною ,то Литви ,то Польщі то Московії ,а якщо і випадала нагода стати незалежними ,то українці її ударними темпами просирали в міжусобицях - і за часів козаччини і за часів унерії.
13.05.2026 17:21 Відповісти
Тож якщо раптом виникне у вас питання, чому все так погано, ви вже знаєте, куди треба дивитись.
13.05.2026 17:25 Відповісти
А до 2014 в нас все класно було ?
13.05.2026 17:26 Відповісти
От-от. Самі знаєте, куди дивитись, щоб зрозуміти, чому все так.
13.05.2026 17:31 Відповісти
Навіть той шахед з 90кг більше нанесе пошкоджень, просто якщо будемо великі дрони запускати вони будуть легшою мішенню для орківської авіації і вартість вже не 55тис дол як фп1.

Потрібні ракети.
13.05.2026 14:55 Відповісти
З 15 резервуарів уражений 1 чи 2 це суттєво не вплине, друге в залежності який резервуар, в реальності найбільші навіть десь 6-8 місяців з обв'язкою якщо буде достатньо фінансування.
13.05.2026 14:58 Відповісти
Не заважайте такій вдалій зраді.
Русні ж діжку побудувати - пару днів.
Так бачити треба. Нє сомнєваться.
13.05.2026 15:04 Відповісти
Ті середні це 3 місяці, з такими темпами ураження 1-2 за 3 місяці якраз відновлять повний парк.
Руйнувати необхідно обладнання яке важко виробляється і монтується, час на випробування і налагодження.

Друге резервуар навіть якщо горить не факт що буде зруйновано і не піддається відновленню.
13.05.2026 15:05 Відповісти
побережіть бісєр.
13.05.2026 15:32 Відповісти
26.04.26 Сили оборони України вдарили по https://www.unian.ua/war/zsu-ataka-na-npz-yaroslavl-ta-zavod-promsintez-28-bereznya-13330557.html нафтопереробному заводу "Ярославський" у місті Ярославль (РФ), на території підприємства зафіксовано пожежу.

Мабуть 1.5-2 роки минуло за 17 днів, що довелось знову бити.
Може тепер скоротять видобуток нафти не на 600 тисяч з 520 мільйонів тонн на рік, а на 650 тисяч.
13.05.2026 15:45 Відповісти
Болота - це країна-бензоколонка. Уся їх економіка зав'язана на експорт нафти та газу. Нагадаю, що однією з головних причин краху срср окрім неефективної планової системи стала висока залежність від експорту нафти. Нафта впала з 65 до 20-і совка не стало. Це називається "такі собі обміни ударами", коли кацапи втрачають мільярди доларів, закладених у бюджет ? Чи ефективніше розхерачити якийсь трансформатор, щоб умовно який ростов чи казань посиділи добу (тому що швидко полагодять або організують резерв) без світла ?
13.05.2026 15:03 Відповісти
Ефективніше розхерачити нафтоналивний комплекс в порту, його відновити налаштувати провести випробування рік не менше.

Розхирачити перекачувальне обладнання, кранові вузли і т.д.. Якщо вже бити по НПЗ то в колони, але дрони з 30кг цього зробити не можуть, максимум дирку зробити і ефектну пожежу, та і більшість їх недолітає.

Та і резервувар не повністю руйнується після пожежі, а те що в ньому згорить нафти на 5-20 млн дол. суттєво не вплине на 100 млрд. військовий бюджет. Так горить ефектно але не більше.

Хіба кожен день з місяці будемо запускати масово дрони, але поки як бачимо цього немає.
13.05.2026 15:11 Відповісти
Так наші й б'ють по терміналах : "Збитки для РФ: У квітні 2026 року повідомлялося, що Росія втрачає близько $100 мільйонів щодня через удари по нафтовій інфраструктурі. Втрати експортних доходів лише через атаки на термінали на Балтиці оцінювалися майже в $1 млрд.Уражені об'єкти:Усть-Луга (Балтійське море): Нафтовий термінал зазнавав ударів, що вплинуло на експортні операції.Туапсе (Чорне море): Підрозділи Сил спецоперацій атакували об'єкти на нафтовому терміналі.Новоросійськ та Приморськ: Також повідомлялося про удари по терміналах у цих портах." А на НПЗ палають не тільки резервуари. В новині йдеться про ураження АВТ. Без якої нпз буде простоювати.
13.05.2026 15:29 Відповісти
Немає там значних пошкоджень вони всі повертаються до роботи на 1-2 тижня.
13.05.2026 15:57 Відповісти
ШІ каже "Загальні оцінки: Залежно від потужності заводу, втрати виручки можуть складати від $26 до $37 млн на день". А удари наносяться по усім ключовим нпз у європейській частині болот. І, з припущень військових аналітиків-будуть масштабуватися. Тож полягодять-прилетить ще. усть-луга та туапсе не дадуть збрехати. Те, як ниють топові ********** пропагандони стосовно наших ударів по нефтянці та які проблеми з економікою вилазять на болотах-підтверджує що наші усе роблять правильно. Треба нарощувати-безумовно.
13.05.2026 16:29 Відповісти
"А лисички взяли спички,
К НПЗ пошли,
НПЗ зажгли. "
13.05.2026 14:41 Відповісти
ВСЁ спалить к ****** на тех сранных болотах во славу Украины.
13.05.2026 15:00 Відповісти
Лікар - Що у вас?
Пацієнт - Дохтор, я хочу жити вічно.
Лікар - Шановний, переїздіть жити на росію.
Пацієнт - І що?, я там зможу жити вічно?
Лікар - Ні... , бажання пропаде...
13.05.2026 15:11 Відповісти
хароший день сьогодня: ЯНОС, ЛВДС "Нурліно", Астраханський ГПЗ, резервуарний парк нафтотермінала Таманьнєтєгаз". Впевнений, що обнародовано не все.
13.05.2026 15:51 Відповісти
 
 