Уражено НПЗ у Ярославлі та газопереробний завод в Астраханській області, - Генштаб

Сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Що про об'єкт відомо?

Як зазначається, продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.

Удар по газопереробному заводу в Астраханській області

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області рф - виникла пожежа пожежа на території об'єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

