Дрони атакували Краснодарський край РФ та Ярославль: Міноборони окупантів каже про майже 300 БпЛА

Дрони атакували Краснодарський край та Ярославль у Росії. Міноборони рашистів звітує про "збиття" майже 300 безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Краснодарський край

Оперативний штаб повідомив, що "уламки БпЛА" впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району.

На території підприємства зайнялося обладнання. Постраждала людина.

У станиці Тамань Краснодарського краю виявили уламки БПЛА. Постраждала одна людина.

Ярославль

Повідомлялось, що "уламок БпЛА" влучив у промисловий об'єкт. Губернатор каже, що більшість цілей було збито.

Статистика від окупантів

Міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 286 безпілотників.

Над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Ярославської, Орловської, Тульської, Калузької, Рязанської, Астраханської областей, Краснодарського краю, республікою Калмикія, окупованим Кримом та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

