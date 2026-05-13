Дроны атаковали Краснодарский край РФ и Ярославль: Минобороны оккупантов сообщает о почти 300 БПЛА

Удары по России 13 мая 2026 года: что известно?

Дроны атаковали Краснодарский край и Ярославль в России. Минобороны рашистов сообщает о "сбивании" почти 300 беспилотников.

Краснодарский край

Оперативный штаб сообщил, что "обломки БПЛА" упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района.

На территории предприятия загорелось оборудование. Пострадал человек.

В станице Тамань Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек.

Ярославль

Сообщалось, что "обломок БПЛА" попал в промышленный объект. Губернатор говорит, что большинство целей было сбито.

Статистика от оккупантов

Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 286 беспилотников.

Над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, республикой Калмыкия, оккупированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Скільки там загиблих кацапів?
13.05.2026 09:15 Ответить
Якщо це так ,то це провал операцїї ,дали ворогу повернути ППО з москви і підготуватись.
13.05.2026 09:28 Ответить
В боброедку и её выводок попали?
13.05.2026 09:55 Ответить
Зеленський з «потужниками» в опу, про таке і не Знав, як і про злочини кабміндічів проти України, з 2020 року!!!
13.05.2026 10:17 Ответить
 
 