Дроны атаковали Краснодарский край РФ и Ярославль: Минобороны оккупантов сообщает о почти 300 БПЛА

Дроны атаковали Краснодарский край и Ярославль в России. Минобороны рашистов сообщает о "сбивании" почти 300 беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Краснодарский край

Оперативный штаб сообщил, что "обломки БПЛА" упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района.

На территории предприятия загорелось оборудование. Пострадал человек.

В станице Тамань Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек.

Ярославль

Сообщалось, что "обломок БПЛА" попал в промышленный объект. Губернатор говорит, что большинство целей было сбито.

Статистика от оккупантов

Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 286 беспилотников.

Над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, республикой Калмыкия, оккупированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

