Дроны атаковали Краснодарский край РФ и Ярославль: Минобороны оккупантов сообщает о почти 300 БПЛА
Дроны атаковали Краснодарский край и Ярославль в России. Минобороны рашистов сообщает о "сбивании" почти 300 беспилотников.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Краснодарский край
Оперативный штаб сообщил, что "обломки БПЛА" упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района.
На территории предприятия загорелось оборудование. Пострадал человек.
В станице Тамань Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек.
Ярославль
Сообщалось, что "обломок БПЛА" попал в промышленный объект. Губернатор говорит, что большинство целей было сбито.
Статистика от оккупантов
Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 286 беспилотников.
Над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, республикой Калмыкия, оккупированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль