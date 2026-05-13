Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", пункти управління і зосередження живої сили ворога, - Генштаб

12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз"

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, РФ). На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Таманьнефтегаз" - один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

Об’єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Інші ураження

Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області рф, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть уражень з метою припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

