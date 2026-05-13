Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", пункты управления и сосредоточения живой силы врага, - Генштаб

12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"

В частности, поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Таманьнефтегаз" - один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Терминал используется для перевалки нефти, мазута, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов. Комплекс имеет резервуарный парк большого объема.

Объект задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.

Другие поражения

  • Также поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Комышувахи на ТВТ Донецкой области.
  • Кроме того, поражен пункт управления БПЛА противника в Мирном на ВОТ Донецкой области.
  • Также украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы противника в Конских Роздорах Запорожской области, Олешках Херсонской области, Теткино Курской области РФ, Наумовке Белгородской области РФ, а также в районах Мирного и Ровного в Донецкой области и Варачино Сумской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.

Нпз в капотні коли?
Ямальский хрест коли?
13.05.2026 14:24 Ответить
Та ніколи. Все це схоже на якусь довбану виставу.
13.05.2026 14:27 Ответить
Хабадна вистава, я знаю.
13.05.2026 14:27 Ответить
Зараз по Україні літає купа дронів. Коли буде уражено їхнє виробництво в ********? Де фламінги на 3000 км і тонна б/ч?
13.05.2026 14:26 Ответить
Та які фламінги, генштаб же написав - уразили нафтовий термінал з великою кількістю резервуарів. Там згорить 1000 тонн нафти з великим полум'ям і чорним димом. Це приблизно одна тисячна від їх щоденного видобутку, але ж картинка красива.
13.05.2026 14:31 Ответить
Дякуємо! Молодці!!
13.05.2026 14:52 Ответить
 
 