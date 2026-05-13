Поражены НПЗ в Ярославле и газоперерабатывающий завод в Астраханской области, - Генштаб
Сегодня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по установкам первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский" в Ярославле (Ярославская обл., РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что известно об объекте?
Как отмечается, продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является важной составляющей в обеспечении логистики вражеской армии.
Удар по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области
Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода "Астраханский" в Астраханской области РФ — на территории объекта возник пожар.
Предприятие является важным элементом газотранспортной и топливной инфраструктуры государства-агрессора и задействовано в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса РФ.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.
Як що не буде бочок не буде куди помпувати нафту, вони ВЖЕ скоротили видобуток нафти на 600 тис.
Русні ж діжку побудувати - пару днів.
Так бачити треба. Нє сомнєваться.
Руйнувати необхідно обладнання яке важко виробляється і монтується, час на випробування і налагодження.
Друге резервуар навіть якщо горить не факт що буде зруйновано і не піддається відновленню.
Мабуть 1.5-2 роки минуло за 17 днів, що довелось знову бити.
Може тепер скоротять видобуток нафти не на 600 тисяч з 520 мільйонів тонн на рік, а на 650 тисяч.
Розхирачити перекачувальне обладнання, кранові вузли і т.д.. Якщо вже бити по НПЗ то в колони, але дрони з 30кг цього зробити не можуть, максимум дирку зробити і ефектну пожежу, та і більшість їх недолітає.
Та і резервувар не повністю руйнується після пожежі, а те що в ньому згорить нафти на 5-20 млн дол. суттєво не вплине на 100 млрд. військовий бюджет. Так горить ефектно але не більше.
Хіба кожен день з місяці будемо запускати масово дрони, але поки як бачимо цього немає.
