Поражены НПЗ в Ярославле и газоперерабатывающий завод в Астраханской области, - Генштаб

Сегодня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по установкам первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский" в Ярославле (Ярославская обл., РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об объекте?

Как отмечается, продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является важной составляющей в обеспечении логистики вражеской армии.

Удар по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области

Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода "Астраханский" в Астраханской области РФ — на территории объекта возник пожар.

Предприятие является важным элементом газотранспортной и топливной инфраструктуры государства-агрессора и задействовано в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?