РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" та інші об’єкти рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

13 травня та у ніч на 14 травня Сили оборони уразили низку об'єктів російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так в районі Старого Оскола уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ.

"Уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Під ударом Сил оборони також склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна протягом пів року збільшила знищення російських систем ППО.

