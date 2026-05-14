УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14858 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
806 1

РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" та інші об’єкти рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

ЗСУ атакували російські РЛС та ЗРК: подробиці від Генштабу

13 травня та у ніч на 14 травня Сили оборони уразили низку об'єктів російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так в районі Старого Оскола уражено зенітний ракетний комплекс "Тор"  та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ.

"Уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Під ударом Сил оборони також склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.

Також дивіться: "Примари" ГУР у квітні уразили РЛС, РЕБ, авіаангари та нафтобазу окупантів у Криму. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна протягом пів року збільшила знищення російських систем ППО.

Також читайте: Велика Британія прискорить поставки систем ППО Україні після масованого удару РФ, - Гілі

Автор: 

Генштаб ЗС (8339) ППО (4114) РЛС (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у ГШ ЗСУ, все так і чекають, на оті 3.000 фламінго з НДКР від зеленського з міндічем та єрмаком таеєвським???
Оманські дурням обіцяють….а гроші, в кишені вони ЩОМІСЯЦЯ отримують з держбюджету!!
показати весь коментар
14.05.2026 16:09 Відповісти
 
 