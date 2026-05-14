РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" та інші об’єкти рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб
13 травня та у ніч на 14 травня Сили оборони уразили низку об'єктів російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так в районі Старого Оскола уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ.
"Уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Під ударом Сил оборони також склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна протягом пів року збільшила знищення російських систем ППО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оманські дурням обіцяють….а гроші, в кишені вони ЩОМІСЯЦЯ отримують з держбюджету!!