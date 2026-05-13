На фронте произошло 62 боестолкновения: больше всего враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 13 мая, на фронте враг 62 раза атаковал позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Коренок, Потаповка, Яструбщина, Барановка, Малушино, Уланово, Бачевск, Победа, в Черниговской области – Сенковка и Горск. Авиационному удару подвергся населенный пункт Бачевск Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив три управляемые бомбы.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Старица.

На Купянском направлении наши защитники сегодня остановили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении попытка захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Дробышево не увенчалась успехом.

На Славянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка, Новоподогородное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг не проводил активных действий.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвиженская, Зализничное, Верхняя Терса, Цветково, Староукраинка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

