За сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Гуляйпольское и Покровское направления - самые горячие, - Генштаб. КАРТА
Российские войска атаковали украинские позиции на ряде направлений, в частности на Покровском, Лиманском и Гуляйпольском, совершив десятки штурмов и тысячи обстрелов. Всего за минувшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Вчера противник применил 8246 дронов-камикадзе и осуществил 2416 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 82 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Красное Первое.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал в районах Радьковки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Заречное, Озерное, Ставки.
На Славянском направлении враг девять раз проводил штурмовые действия в районах Резниковки, Кривой Луки и Закитного.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Новопавловка, Торецкое, Кучеров Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое и в направлении Новопавловки.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в сторону Калиновского и Вербового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализнычное, Новое Запорожье, Воздвижевка, Чаривное, Гиркое и в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорского.
На Приднепровском направлении противник не проводил атакующих действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Удары по врагу
Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также уничтожено два танка, две боевые бронированные машины, 72 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два наземных роботизированных комплекса, 1252 беспилотных летательных аппарата, 145 единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага.
Слов'янський напрямок:
Противник закріпився вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас на ділянці між Малинівкою та Привіллям. З високою ймовірністю очікуються російські атаки для вирівнювання лінії фронту по каналу.
На захід від каналу продовжуються бої за Маркове. Російські підрозділи зуміли зайти в селище, але були зустрінуті ударами дронів."