Перемирие не наблюдается: РФ атакует на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубіж"
Враг продолжает боевые действия на Покровском направлении. Россияне применяют дроны и артиллерию и пытаются продвигаться небольшими пешими группами, несмотря на заявления о перемирии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Espreso и Slawa.TV рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободи" 4-й бригады НГУ "Рубіж" Владимир Назаренко.
"Я очень хорошо помню и первое перемирие в сентябре 2014 года, когда произошла Иловайская трагедия - российские оккупанты, коварно воспользовавшись "Минск-1", продолжали войну и захватывали территории. Я очень хорошо помню "Минск-2" - середина февраля 2015 года, когда противник, несмотря на заявления о перемирии, через 7 минут нарушил тишину минометным огнем по нашим позициям. С тех пор я четко понял - врагу нельзя верить. Все заявления РФ с 2014 и 2022 годов свидетельствуют об одном - это исключительно пропаганда, которую захватчик пытается применять для внутреннего и внешнего потребителя", - отметил офицер бригады НГУ "Рубіж".
По его словам, никакого перемирия на фронте не наблюдается. Враг продолжает применять различного рода ударные БПЛА, артиллерию, а также пытается продвигаться небольшими пешими группами, продолжая тактику инфильтрации.
"О количестве штурмов или о количестве попыток продвижения эту статистику должен озвучивать Генштаб ВСУ. Я из соображений безопасности не могу называть эти точные данные, потому что это в определенной степени может навредить и нашей бригаде, и в целом Силам обороны на Покровском направлении. Но с уверенностью могу сказать, что противник продолжает попытки продвигаться, конечно, не такими темпами, как это было неделю назад, но движения противника есть, его попытки инфильтрации есть, применение врагом вооружения, в частности дронов, - тоже остается", - прокомментировал Владимир Назаренко.
Что известно?
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении остановлено 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але, то таке.
зелене гундосе падло щось там про полонених брехав....
а, це, вже по живому.
Бачили очі, що вибирали тепер їжте, хоч по вилазьте!