Перемирие не наблюдается: РФ атакует на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубіж"

Враг продолжает боевые действия на Покровском направлении. Россияне применяют дроны и артиллерию и пытаются продвигаться небольшими пешими группами, несмотря на заявления о перемирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Espreso и Slawa.TV рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободи" 4-й бригады НГУ "Рубіж" Владимир Назаренко.

"Я очень хорошо помню и первое перемирие в сентябре 2014 года, когда произошла Иловайская трагедия - российские оккупанты, коварно воспользовавшись "Минск-1", продолжали войну и захватывали территории. Я очень хорошо помню "Минск-2" - середина февраля 2015 года, когда противник, несмотря на заявления о перемирии, через 7 минут нарушил тишину минометным огнем по нашим позициям. С тех пор я четко понял - врагу нельзя верить. Все заявления РФ с 2014 и 2022 годов свидетельствуют об одном - это исключительно пропаганда, которую захватчик пытается применять для внутреннего и внешнего потребителя", - отметил офицер бригады НГУ "Рубіж".

По его словам, никакого перемирия на фронте не наблюдается. Враг продолжает применять различного рода ударные БПЛА, артиллерию, а также пытается продвигаться небольшими пешими группами, продолжая тактику инфильтрации.

"О количестве штурмов или о количестве попыток продвижения эту статистику должен озвучивать Генштаб ВСУ. Я из соображений безопасности не могу называть эти точные данные, потому что это в определенной степени может навредить и нашей бригаде, и в целом Силам обороны на Покровском направлении. Но с уверенностью могу сказать, что противник продолжает попытки продвигаться, конечно, не такими темпами, как это было неделю назад, но движения противника есть, его попытки инфильтрации есть, применение врагом вооружения, в частности дронов, - тоже остается", - прокомментировал Владимир Назаренко.

Что известно?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении остановлено 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.

