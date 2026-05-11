Новости Боевые действия на Покровском направлении Бригада Рубіж
Перемирие не наблюдается: РФ атакует на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубіж"

Ситуация на передовой 22 апреля: сводка Генштаба

Враг продолжает боевые действия на Покровском направлении. Россияне применяют дроны и артиллерию и пытаются продвигаться небольшими пешими группами, несмотря на заявления о перемирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Espreso и Slawa.TV рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободи" 4-й бригады НГУ "Рубіж" Владимир Назаренко.

"Я очень хорошо помню и первое перемирие в сентябре 2014 года, когда произошла Иловайская трагедия - российские оккупанты, коварно воспользовавшись "Минск-1", продолжали войну и захватывали территории. Я очень хорошо помню "Минск-2" - середина февраля 2015 года, когда противник, несмотря на заявления о перемирии, через 7 минут нарушил тишину минометным огнем по нашим позициям. С тех пор я четко понял - врагу нельзя верить. Все заявления РФ с 2014 и 2022 годов свидетельствуют об одном - это исключительно пропаганда, которую захватчик пытается применять для внутреннего и внешнего потребителя", - отметил офицер бригады НГУ "Рубіж".

По его словам, никакого перемирия на фронте не наблюдается. Враг продолжает применять различного рода ударные БПЛА, артиллерию, а также пытается продвигаться небольшими пешими группами, продолжая тактику инфильтрации.

"О количестве штурмов или о количестве попыток продвижения эту статистику должен озвучивать Генштаб ВСУ. Я из соображений безопасности не могу называть эти точные данные, потому что это в определенной степени может навредить и нашей бригаде, и в целом Силам обороны на Покровском направлении. Но с уверенностью могу сказать, что противник продолжает попытки продвигаться, конечно, не такими темпами, как это было неделю назад, но движения противника есть, его попытки инфильтрации есть, применение врагом вооружения, в частности дронов, - тоже остается", - прокомментировал Владимир Назаренко.

Что известно?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении остановлено 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.

А що там з дзеркальними діями від зеленського?
11.05.2026 09:53 Ответить
Він сказав, що все гут. Ніхто нічого не порушується. Він задоволений.
11.05.2026 11:51 Ответить
То в нього дзеркало винувате, бо показує викривлену картинку!
11.05.2026 12:10 Ответить
Коли рускіє кажуть, що хочуть миру, треба розуміти, що російською мир - це світ.
11.05.2026 09:58 Ответить
зате, всі поржали над прикалюхой зе!скомороха.
але, то таке.
зелене гундосе падло щось там про полонених брехав....
а, це, вже по живому.
11.05.2026 10:05 Ответить
Невже до багатьох,крім Зе і ко, так і не дійшли спроби минулих "перемирій"?
11.05.2026 11:06 Ответить
Не кажіть про це Голобородьку. Він ніби став глухим і сліпим. А як раділи українчики указу Голобородька про дозвіл проведення параду? Скільки було картинок, де Голобородько водить на ланцужку пуйла по червоній площі, як Голобородько і керівник його ОПи пишуть листа пуйлу в стилі запорожських козаків... Попросіть хай видість указ про припинення ударів кацапами? Слабо?
11.05.2026 12:13 Ответить
Парад провели і гойда! А один гундосий недомірок казав, що він не лох. І тут збрехав
11.05.2026 12:35 Ответить

Бачили очі, що вибирали тепер їжте, хоч по вилазьте!
12.05.2026 06:04 Ответить
 
 