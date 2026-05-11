Перемир’я не спостерігається: РФ атакує на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Ворог продовжує бойові дії на Покровському напрямку. Росіяни застосовують дрони та артилерію і намагаються просуватися малими пішими групами, попри заяви про перемир’я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів тимчасово виконуючий обовʼязки командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

"Я дуже добре пам'ятаю і перше перемир'я у вересні 2014 року, коли трапилася Іловайська трагедія - російські окупанти, підступно скориставшись "Мінськ-1", продовжували війну і захоплювали території. Я дуже добре пам'ятаю "Мінськ-2" - середина лютого 2015 року, коли противник попри заяви про перемир'я через 7 хвилин порушив тишу мінометним вогнем по наших позиціях. З того часу я чітко зрозумів - ворогу не можна вірити. Всі заяви РФ з 2014 року і 2022 року свідчать про одне - це виключно пропаганда, яку загарбник намагається застосовувати для внутрішнього та зовнішнього споживача", - зазначив офіцер бригади НГУ "Рубіж".

За його словами, ніякого перемир'я на фронті не спостерігається. Ворог продовжує застосовувати різного роду ударні БпЛА, артилерію, також пробує просуватися малими пішими групами, продовжуючи тактику інфільтрації.

"Про кількість штурмів або про кількість спроб просування, цю статистику має озвучувати Генштаб ЗСУ. Я з міркувань безпеки не можу казати ці точні дані, бо це певним чином може нашкодити і нашій бригаді, і загалом Силам оборони на Покровському напрямку. Але з впевненістю можу сказати, що противник продовжує спроби просуватися, звісно, не такими темпами, як це було тиждень тому, але рухи противника є, його спроби інфільтрації є, застосування ворогом озброєння, зокрема дронів, - теж залишається", - прокоментував Володимир Назаренко.

Що відомо?

За даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку зупинено 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

