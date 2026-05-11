Перемир’я не спостерігається: РФ атакує на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Ситуація на передовій 22 квітня: зведення Генштабу

Ворог продовжує бойові дії на Покровському напрямку. Росіяни застосовують дрони та артилерію і намагаються просуватися малими пішими групами, попри заяви про перемир’я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів тимчасово виконуючий обовʼязки командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

"Я дуже добре пам'ятаю і перше перемир'я у вересні 2014 року, коли трапилася Іловайська трагедія - російські окупанти, підступно скориставшись "Мінськ-1", продовжували війну і захоплювали території. Я дуже добре пам'ятаю "Мінськ-2" - середина лютого 2015 року, коли противник попри заяви про перемир'я через 7 хвилин порушив тишу мінометним вогнем по наших позиціях. З того часу я чітко зрозумів - ворогу не можна вірити. Всі заяви РФ з 2014 року і 2022 року свідчать про одне - це виключно пропаганда, яку загарбник намагається застосовувати для внутрішнього та зовнішнього споживача", - зазначив офіцер бригади НГУ "Рубіж".

За його словами, ніякого перемир'я на фронті не спостерігається. Ворог продовжує застосовувати різного роду ударні БпЛА, артилерію, також пробує просуватися малими пішими групами, продовжуючи тактику інфільтрації.

"Про кількість штурмів або про кількість спроб просування, цю статистику має озвучувати Генштаб ЗСУ. Я з міркувань безпеки не можу казати ці точні дані, бо це певним чином може нашкодити і нашій бригаді, і загалом Силам оборони на Покровському напрямку. Але з впевненістю можу сказати, що противник продовжує спроби просуватися, звісно, не такими темпами, як це було тиждень тому, але рухи противника є, його спроби інфільтрації є, застосування ворогом озброєння, зокрема дронів, - теж залишається", - прокоментував Володимир Назаренко.

Що відомо?

За даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку  зупинено 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

А що там з дзеркальними діями від зеленського?
11.05.2026 09:53 Відповісти
Він сказав, що все гут. Ніхто нічого не порушується. Він задоволений.
11.05.2026 11:51 Відповісти
То в нього дзеркало винувате, бо показує викривлену картинку!
11.05.2026 12:10 Відповісти
Коли рускіє кажуть, що хочуть миру, треба розуміти, що російською мир - це світ.
11.05.2026 09:58 Відповісти
зате, всі поржали над прикалюхой зе!скомороха.
зелене гундосе падло щось там про полонених брехав....
а, це, вже по живому.
11.05.2026 10:05 Відповісти
Невже до багатьох,крім Зе і ко, так і не дійшли спроби минулих "перемирій"?
11.05.2026 11:06 Відповісти
Не кажіть про це Голобородьку. Він ніби став глухим і сліпим. А як раділи українчики указу Голобородька про дозвіл проведення параду? Скільки було картинок, де Голобородько водить на ланцужку пуйла по червоній площі, як Голобородько і керівник його ОПи пишуть листа пуйлу в стилі запорожських козаків... Попросіть хай видість указ про припинення ударів кацапами? Слабо?
11.05.2026 12:13 Відповісти
Парад провели і гойда! А один гундосий недомірок казав, що він не лох. І тут збрехав
11.05.2026 12:35 Відповісти

Бачили очі, що вибирали тепер їжте, хоч по вилазьте!
12.05.2026 06:04 Відповісти
 
 