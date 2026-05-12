Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 343 050 человек (+1 020 за сутки), 11 926 танков, 41 935 артиллерийских систем, 24 553 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 343 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 343 050 (+1 020) человек

танков – 11 926 (+2) единиц

боевых бронированных машин – 24 553 (+2) единицы

артиллерийских систем – 41 935 (+72) единиц

РСЗО – 1 785 (+2) единиц

средств ПВО – 1 373 (+0) единицы

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 352 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 373 (+2) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 285 506 (+1 252) единиц

крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 95 855 (+145) единиц

специальной техники – 4 179 (+1) единиц.

