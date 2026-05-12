Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 343 050 человек (+1 020 за сутки), 11 926 танков, 41 935 артиллерийских систем, 24 553 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 343 050 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 343 050 (+1 020) человек
- танков – 11 926 (+2) единиц
- боевых бронированных машин – 24 553 (+2) единицы
- артиллерийских систем – 41 935 (+72) единиц
- РСЗО – 1 785 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 373 (+0) единицы
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 352 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 373 (+2) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 285 506 (+1 252) единиц
- крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 855 (+145) единиц
- специальной техники – 4 179 (+1) единиц.
226!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, логістика та спецтехніка норм та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 343 000 це більше ніж все населення Казані.