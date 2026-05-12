РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11743 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
861 1

Силы беспилотных систем за неделю поразили ЗРК и ЗРПК на сумму более $131 млн. ВИДЕО

За неделю Силы беспилотных систем нанесли удары по ключевым целям противника в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", ЗРК "Тор-М2", радиолокационная станция "Каста" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Общая стоимость пораженной техники только по этим целям превышает $131 миллион.

В СБС отмечают, что системные удары по средствам ПВО и радиолокационным станциям постепенно истощают боевой потенциал противника и ограничивают его возможности ведения войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы батальона SIGNUM сбили 12 разведывательных дронов врага. ВИДЕО

Смотрите также: Спецназовцы отряда "Омега" за сутки сбили 43 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22760) ПВО (3659) уничтожение (9784) Донецкая область (12269) ЗРК (281) Силы беспилотных систем (478)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво,хто веде бухгалтерію?
показать весь комментарий
12.05.2026 06:50 Ответить
 
 