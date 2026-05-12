Силы беспилотных систем за неделю поразили ЗРК и ЗРПК на сумму более $131 млн. ВИДЕО
За неделю Силы беспилотных систем нанесли удары по ключевым целям противника в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", ЗРК "Тор-М2", радиолокационная станция "Каста" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Общая стоимость пораженной техники только по этим целям превышает $131 миллион.
В СБС отмечают, что системные удары по средствам ПВО и радиолокационным станциям постепенно истощают боевой потенциал противника и ограничивают его возможности ведения войны.
