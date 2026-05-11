Сили безпілотних систем за тиждень уразили ЗРК та ЗРГК на понад $131 млн. ВIДЕО

За тиждень Сили безпілотних систем завдали ударів по ключових цілях противника у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед уражених цілей - зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", ЗРК "Тор-М2", радіолокаційна станція "Каста" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Загальна вартість ураженої техніки лише за цими цілями перевищує $131 мільйон.

У СБС зазначають, що системні удари по засобах ППО та радіолокаційних станціях поступово виснажують бойовий потенціал противника та обмежують його можливості ведення війни.

