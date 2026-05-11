Спецпризначенці загону "Омега" за добу збили 43 російські БпЛА "Молнія". ВIДЕО
Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" за добу збили 43 російські БпЛА "Молнія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це результат бойової роботи одного з екіпажів загону.
Українські військові зазначають, що кожен запуск ворожого безпілотника є спробою атакувати мирних мешканців, а також завдати ударів по інфраструктурі та логістиці.
Кадрами роботи зі знищення повітряних цілей захисники поділилися у своєму телеграм-каналі.
Добре зачистили небо Украни. Бережіть себе, хлопці. Надалі більше!