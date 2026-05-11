Спецназовцы отряда "Омега" за сутки сбили 43 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" за сутки сбили 43 российских БПЛА "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это результат боевой работы одного из экипажей отряда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинские военные отмечают, что каждый запуск вражеского беспилотника является попыткой атаковать мирных жителей, а также нанести удары по инфраструктуре и логистике.

Кадрами работы по уничтожению воздушных целей защитники поделились в своем Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Железных птиц" сбили реактивный "Шахед" дроном-перехватчиком STING. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант снял на видео уничтоженную группу соратников после удара украинской РСЗО. ВИДЕО