Спецназовцы отряда "Омега" за сутки сбили 43 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО
Бойцы 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" за сутки сбили 43 российских БПЛА "Молния".
Как сообщает Цензор.НЕТ, это результат боевой работы одного из экипажей отряда.
Украинские военные отмечают, что каждый запуск вражеского беспилотника является попыткой атаковать мирных жителей, а также нанести удары по инфраструктуре и логистике.
Кадрами работы по уничтожению воздушных целей защитники поделились в своем Telegram-канале.
Добре зачистили небо Украни. Бережіть себе, хлопці. Надалі більше!