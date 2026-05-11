Оператори батальйону SIGNUM збили 12 розвідувальних дронів ворога. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади за допомогою дронів-перехоплювачів знищили 12 ворожих БпЛА, які намагалися вести повітряну розвідку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу продовжують системну роботу зі знищення російських безпілотників, які коригують удари та збирають інформацію про позиції Сил оборони.
Серед знищених цілей:
- 6 БпЛА "Орлан";
- 2 БпЛА Zala;
- 1 БпЛА КВО;
- 3 БпЛА Supercam.
У підрозділі також зазначають, що використання дронів-перехоплювачів є значно дешевшим способом боротьби з ворожими БпЛА.
Якщо ракета ППО може коштувати до $1 мільйона, то перехоплення дронами обходиться приблизно у $2 тисячі.
Батальйон SIGNUM продовжує розвивати цей напрямок для посилення захисту українських міст від повітряних атак окупантів.
