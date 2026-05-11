Операторы батальона SIGNUM сбили 12 разведывательных дронов врага. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 12 вражеских БПЛА, которые пытались вести воздушную разведку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения продолжают системную работу по уничтожению российских беспилотников, которые корректируют удары и собирают информацию о позициях Сил обороны.
Среди уничтоженных целей:
- 6 БПЛА "Орлан";
- 2 БПЛА Zala;
- 1 БПЛА КВО;
- 3 БПЛА Supercam.
В подразделении также отмечают, что использование дронов-перехватчиков является значительно более дешевым способом борьбы с вражескими БПЛА.
Если ракета ПВО может стоить до $1 миллиона, то перехват дронами обходится примерно в $2 тысячи.
Батальон SIGNUM продолжает развивать это направление для усиления защиты украинских городов от воздушных атак оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо!