Операторы батальона SIGNUM сбили 12 разведывательных дронов врага. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 12 вражеских БПЛА, которые пытались вести воздушную разведку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения продолжают системную работу по уничтожению российских беспилотников, которые корректируют удары и собирают информацию о позициях Сил обороны.

Среди уничтоженных целей:

6 БПЛА "Орлан";

2 БПЛА Zala;

1 БПЛА КВО;

3 БПЛА Supercam.

В подразделении также отмечают, что использование дронов-перехватчиков является значительно более дешевым способом борьбы с вражескими БПЛА.

Если ракета ПВО может стоить до $1 миллиона, то перехват дронами обходится примерно в $2 тысячи.

Батальон SIGNUM продолжает развивать это направление для усиления защиты украинских городов от воздушных атак оккупантов.

