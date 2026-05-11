Операторы батальона SIGNUM сбили 12 разведывательных дронов врага. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 12 вражеских БПЛА, которые пытались вести воздушную разведку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения продолжают системную работу по уничтожению российских беспилотников, которые корректируют удары и собирают информацию о позициях Сил обороны.

Среди уничтоженных целей:

  • 6 БПЛА "Орлан";
  • 2 БПЛА Zala;
  • 1 БПЛА КВО;
  • 3 БПЛА Supercam.

В подразделении также отмечают, что использование дронов-перехватчиков является значительно более дешевым способом борьбы с вражескими БПЛА.

Если ракета ПВО может стоить до $1 миллиона, то перехват дронами обходится примерно в $2 тысячи.

Батальон SIGNUM продолжает развивать это направление для усиления защиты украинских городов от воздушных атак оккупантов.

