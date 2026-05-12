Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 343 050 осіб (+1 020 за добу), 11 926 танків, 41 935 артсистем, 24 553 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 343 050 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб

танків – 11 926 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.

артилерійських систем – 41 935 (+72) од.

РСЗВ – 1 785 (+2) од.

засоби ППО – 1 373 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.

спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.

