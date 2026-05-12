Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 343 050 осіб (+1 020 за добу), 11 926 танків, 41 935 артсистем, 24 553 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 343 050 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб
- танків – 11 926 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.
- артилерійських систем – 41 935 (+72) од.
- РСЗВ – 1 785 (+2) од.
- засоби ППО – 1 373 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.
- спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.
226!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, логістика та спецтехніка норм та арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 343 000 це більше ніж все населення Казані.