Наиболее активно враг атакует на Константиновском и Покровском направлениях, всего на фронте - 57 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 57.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор обстреливает приграничные районы.
- Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Рыжевка, Сопич, Уланово, Нескучное, Искрисковщина, Безсаловка, Коренок, Волфино, Семейное, Малушино, Кучеровка, Шалыгино.
- Хриновка, Камень, Лесковщина, Заречье, Архиповка пострадали в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, применив девять КАБ, осуществил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Колодезного и Круглого. Две из этих попыток продолжаются.
По данным Генштаба, на Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении противник трижды атаковал в сторону Ставок и Озерного. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 19 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Новое Шахово, Вольное и Кучеров Яр. Четыре из этих попыток продвижения еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка и Молодецкое. Три из этих атак еще продолжаются.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в сторону позиций наших защитников в районах Злагоды, Воздвижковки, Еленоконстантиновки, Чаривного, Цветкового и Староукраинки. Одна из этих атак продолжается.
На Ореховском направлении противник трижды атаковал в сторону Малых Щербаков и Степового.
На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
