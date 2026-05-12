Найактивніше ворог атакує на Костянтинівському та Покровському напрямках, загалом на фронті - 57 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 57.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Сопич, Уланове, Нескучне, Іскрисківщина, Безсалівка, Кореньок, Волфине, Сімейне, Малушине, Кучерівка, Шалигине.

Хрінівка, Камінь, Лісківщина, Заріччя, Архипівка постраждали на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши дев’ять КАБ, здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник три рази атакував в бік Ставків та Озерного. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та Кучерів Яр. Чотири з цих спроб просуватися іще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка та Молодецьке. Три з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у бік Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.