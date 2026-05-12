Найактивніше ворог атакує на Костянтинівському та Покровському напрямках, загалом на фронті - 57 боєзіткнень, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 57.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Агресор обстрілює прикордонні райони.
- Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Сопич, Уланове, Нескучне, Іскрисківщина, Безсалівка, Кореньок, Волфине, Сімейне, Малушине, Кучерівка, Шалигине.
- Хрінівка, Камінь, Лісківщина, Заріччя, Архипівка постраждали на Чернігівщині.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши дев’ять КАБ, здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник три рази атакував в бік Ставків та Озерного. Дві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та Кучерів Яр. Чотири з цих спроб просуватися іще тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка та Молодецьке. Три з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у бік Малих Щербаків та Степового.
На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль