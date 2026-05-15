За добу на фронті 257 боєзіткнень. Ворог посилив тиск на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Протягом доби зафіксовано 257 бойових зіткнень, масовані ракетні, авіаційні та дронові удари РФ. Сили оборони завдали втрат противнику на різних напрямках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області:

  • Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано сім штурмових дій ворога.

Ситуація на фронті на ранок 15 травня

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, в районах населених пунктів Курилівка, Новоплатонівка та Піщане.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Дробишеве, Озерне, Ямпіль, Діброва та Ставки.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в напрямках населених пунктів Олександроград, Січневе, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Гуляйполе, Святопетрівка, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівки, успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу 

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1150 осіб. Також знешкоджено чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1780 безпілотних літальних апаратів, 41 ракету, 185 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

@ " Костянтинівський напрямок:
Російські війська посилюють тиск на Костянтинівку з флангу, ведучи штурмові дії в районі Іллінівки та на західній околиці міста. Водночас підрозділи противника атакують у районах Степанівки та Довгої Балки.
На східній околиці Костянтинівки, а також на південно-східних підступах до міста, підрозділи ЗСУ зуміли зачистити низку позицій у забудові та відтіснити супротивника. ЗСУ утримують позиції у районі дачних кооперативів на південному сході міста.
Ресурси противника визнають загострення ситуації та підтверджують удари по дачному сектору.
Також на даному напрямку розширилася сіра зона до центру Нововодмитрівки.
Тривають бої у районах Гори та Сантуринівки, при цьому інтенсивність бойових дій наростає.

Слов'янський напрямок:
Незважаючи на всі складнощі та тиск з боку російських військ, що посилюється, ЗСУ продовжують утримувати позиції в Закітному. Більше того, противник опублікував кадри нових ударів по селищу - переважно по районах у «червоній зоні», де раніше сам підтверджував свою присутність.
Проте ситуація на напрямку залишається вкрай напруженою через зростання інтенсивності ударів і перекидання супротивником нових сил.
Уздовж каналу Сіверський Донець - Донбас російські підрозділи просунулися на глибину до 600 метрів, зайняли позиції на захід від Міньківки і також вийшли до каналу.
Зростає кількість авіаударів та артилерійських обстрілів з боку супротивника.

Куп'янський напрямок:
У районі Петропавлівки продовжуються штурмові дії противника в центральній частині селища. Відзначається перекидання нових сил.
Даний населений пункт має ключове значення для оборони східних підступів до Куп'янська."
15.05.2026 09:06
 
 