Ворог використовує цивільну забудову в Покровську для запуску БпЛА та ведення аеророзвідки,- 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У Покровській агломерації триває оборонна операція. Противник намагається перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Покровську

Так, окупанти перекидають резерви, а також додаткові сили та засоби. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію.

Також ворог використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, але і як позиції для бойової роботи – запуску БпЛА та ведення аеророзвідки.

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Знищення окупантів

Як зазначається, для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ завдала серії авіаударів по місцях скупчення противника.

Зокрема, у Покровську – знищені два пункти накопичення росіян. Їх ворог використовував для запуску БпЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки.

У населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом, Сили оборони знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51 загальновійськової армії РФ.

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За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових.



