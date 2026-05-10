Ворог зосередив понад сто тисяч особового складу на Покровському напрямку, - УВ "Схід"

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Як зазначається, на Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

Бойові дії на Покровському напрямку

На Покровському напрямку, де окупанти зосередили понад сто тисяч особового складу, ситуація залишається складною. На цьому напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

Наші підрозділи утримують визначені рубежі, продовжують системне нищення ворога.

Втрати військ РФ

У зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 250 загарбників минулої доби.

Також, за попередніми даними, було знищено понад 1590 БпЛА різних типів, уражено 124 одиниці іншого озброєння і техніки. Зокрема, покоджено ББМ, знищено та пошкоджено 30 одиниць артилерійського озброєння, 33 одиниці автомобільного транспорту та 54 - спеціальної техніки, також уражено 95 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 75 пунктів управління російських БпЛА.

