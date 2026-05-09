Ворог використовує Покровськ для накопичення особового складу та техніки: зафіксовано 90 танкову дивізію РФ, - 7 корпус ДШВ

Російські війська накопичують сили у Покровську та Мирнограді для подальшого наступу. Основною ціллю окупантів залишається захоплення Гришиного, де Сили оборони ведуть інтенсивні стрілецькі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

"З початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати", - розповіли військові.

У Покровську зафіксовано 90-ту танкову дивізію РФ

Російські війська використовують Покровськ як ключовий пункт накопичення особового складу та техніки для подальших наступальних дій.

За наявною інформацією, у місті фіксується присутність підрозділів 90-ї танкової дивізії РФ. Частину ворожої артилерії Сили оборони вже успішно знищили.

Мирноград хочуть перетворити на командний центр

У Мирнограді російська армія розгортає пункти управління.

"Населений пункт противник намагається використати як "міст" для прориву в напрямку Родинського", - зазначили у корпусі.

На цій ділянці українські морські піхотинці лише з початку травня уразили 11 одиниць ворожої артилерійської техніки.

Гришине залишається головною ціллю штурмів

Основною метою противника наразі є захоплення Гришиного. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки.

Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї.

Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.

Спочатку противник наблизився до укриття, де перебували наші воїни. Після короткого контакту українські бійці ліквідували одного ворожого піхотинця. Інший росіянин помилково вирішив, що йому вдалося протиснути оборону українців, і почав наближатися. Але отримав "чергу" у відповідь.

