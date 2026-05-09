Бойові дії на Покровському напрямку
Ворог використовує Покровськ для накопичення особового складу та техніки: зафіксовано 90 танкову дивізію РФ, - 7 корпус ДШВ

Російські війська накопичують сили у Покровську та Мирнограді для подальшого наступу. Основною ціллю окупантів залишається захоплення Гришиного, де Сили оборони ведуть інтенсивні стрілецькі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

"З початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати", - розповіли військові.

У Покровську зафіксовано 90-ту танкову дивізію РФ

Російські війська використовують Покровськ як ключовий пункт накопичення особового складу та техніки для подальших наступальних дій.

За наявною інформацією, у місті фіксується присутність підрозділів 90-ї танкової дивізії РФ. Частину ворожої артилерії Сили оборони вже успішно знищили.

Мирноград хочуть перетворити на командний центр

У Мирнограді російська армія розгортає пункти управління.

"Населений пункт противник намагається використати як "міст" для прориву в напрямку Родинського", - зазначили у корпусі.

На цій ділянці українські морські піхотинці лише з початку травня уразили 11 одиниць ворожої артилерійської техніки.

Гришине залишається головною ціллю штурмів

Основною метою противника наразі є захоплення Гришиного.  Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки.

Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї.

Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.

Спочатку противник наблизився до укриття, де перебували наші воїни. Після короткого контакту українські бійці ліквідували одного ворожого піхотинця. Інший росіянин помилково вирішив, що йому вдалося протиснути оборону українців, і почав наближатися. Але отримав "чергу" у відповідь.

Отже,Покровськ всьо(Ще одна успішна оборудка Сцирського?(
09.05.2026 08:14 Відповісти
Ну тепер завдяки ''перемирію'' зеленського рашисти можуть не криючись завести війська і укріпитися навколо Покровська. Зелупа відкрито боїться здати дамбас на вимогу Х'уйла. А от підвести всі умови для його здачі це запросто. Потім ще й звинуватить що в усьому винні ухилянти
09.05.2026 08:18 Відповісти
Ага. Покровськ та Мирноград захоплені кацапами. А що з оцим "мішком" який на карті як в Дебальцеве було? Що з особовим складом? Сирок "працює" як і в 2015 му?
09.05.2026 08:50 Відповісти
А наскільки "90-та танкова дивізія", відповідає, фактично, своїй назві? Чи вона, як "армія генерала Венка", у 1945-му"? (Назва є, а війсь немає. А ті, що є - небоєздатні...). А якщо і має купу "залізяччя" - то при насиченості наших військ протитанковими засобпми, та ********* характері війни, ці танки стануть черговими "рухомими мішенями" на полі бою...
09.05.2026 08:14 Відповісти
09.05.2026 08:14
Та вже давно.
09.05.2026 08:18
Стрілецькі бої. Пишуть дрони та роботи
09.05.2026 08:28 Відповісти
Коли накопичують танкову дивізію, то наче мова йде про танки. Але де їх можна сховати в великих кількостях, коли кажуть, що кіл-зона? Чи ця дивізія не воює вже танками? Незрозуміло.
09.05.2026 08:34 Відповісти
Насправді якісь криві повідомлення.
09.05.2026 09:43 Відповісти
А що - Покровськ та Мирноград вже окуповані рашистами? Щось про це Генштаб ЗСУ нічого не казав!
09.05.2026 08:34 Відповісти
Отож. Цікава новина. А де особовий склад ЗСУ на тих напрямках,до речі? Вже в полоні?
09.05.2026 08:46 Відповісти
09.05.2026 08:50
Все пучком. Вова командує парадом у орків, конкурси капітанів проводить, шашлики на 9 травня.
Який покровськ- мокровськ?
09.05.2026 08:57 Відповісти
 
 