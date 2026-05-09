Враг использует Покровск для накопления личного состава и техники: зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ, - 7-й корпус ДШВ

Российские войска сосредотачивают силы в Покровске и Мирнограде для дальнейшего наступления. Основной целью оккупантов по-прежнему остается захват Гришино, где Силы обороны ведут интенсивные стрелковые бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

"С начала мая подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в частности пушки", — рассказали военные.

В Покровске зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ

Российские войска используют Покровск как ключевой пункт накопления личного состава и техники для дальнейших наступательных действий.

По имеющейся информации, в городе фиксируется присутствие подразделений 90-й танковой дивизии РФ. Часть вражеской артиллерии Силы обороны уже успешно уничтожили.

Мирноград хотят превратить в командный центр

В Мирнограде российская армия разворачивает пункты управления.

"Противник пытается использовать населенный пункт в качестве "моста" для прорыва в направлении Родинского", — отметили в корпусе.

На этом участке украинские морские пехотинцы только с начала мая поразили 11 единиц вражеской артиллерийской техники.

Гришино остается главной целью штурмов

Основной целью противника на данный момент является захват Гришино. Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в поселке, другая – обходить Гришино открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки.

Силы обороны наносили удары по врагу всеми имеющимися средствами – с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также стрелкового оружия.

На днях в южной части Гришино украинские военные ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.

Сначала противник приблизился к укрытию, где находились наши воины. После короткого контакта украинские бойцы ликвидировали одного вражеского пехотинца. Другой россиянин ошибочно решил, что ему удалось прорвать оборону украинцев, и начал приближаться. Но получил "очередь" в ответ.

Отже,Покровськ всьо(Ще одна успішна оборудка Сцирського?(
09.05.2026 08:14 Ответить
Ну тепер завдяки ''перемирію'' зеленського рашисти можуть не криючись завести війська і укріпитися навколо Покровська. Зелупа відкрито боїться здати дамбас на вимогу Х'уйла. А от підвести всі умови для його здачі це запросто. Потім ще й звинуватить що в усьому винні ухилянти
09.05.2026 08:18 Ответить
Ага. Покровськ та Мирноград захоплені кацапами. А що з оцим "мішком" який на карті як в Дебальцеве було? Що з особовим складом? Сирок "працює" як і в 2015 му?
09.05.2026 08:50 Ответить
А наскільки "90-та танкова дивізія", відповідає, фактично, своїй назві? Чи вона, як "армія генерала Венка", у 1945-му"? (Назва є, а війсь немає. А ті, що є - небоєздатні...). А якщо і має купу "залізяччя" - то при насиченості наших військ протитанковими засобпми, та ********* характері війни, ці танки стануть черговими "рухомими мішенями" на полі бою...
09.05.2026 08:14 Ответить
Та вже давно.
09.05.2026 08:22 Ответить
Стрілецькі бої. Пишуть дрони та роботи
09.05.2026 08:28 Ответить
Коли накопичують танкову дивізію, то наче мова йде про танки. Але де їх можна сховати в великих кількостях, коли кажуть, що кіл-зона? Чи ця дивізія не воює вже танками? Незрозуміло.
09.05.2026 08:34 Ответить
Насправді якісь криві повідомлення.
09.05.2026 09:43 Ответить
А що - Покровськ та Мирноград вже окуповані рашистами? Щось про це Генштаб ЗСУ нічого не казав!
09.05.2026 08:34 Ответить
Отож. Цікава новина. А де особовий склад ЗСУ на тих напрямках,до речі? Вже в полоні?
09.05.2026 08:46 Ответить
Все пучком. Вова командує парадом у орків, конкурси капітанів проводить, шашлики на 9 травня.
Який покровськ- мокровськ?
09.05.2026 08:57
 
 