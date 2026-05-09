Враг использует Покровск для накопления личного состава и техники: зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ, - 7-й корпус ДШВ

Российские войска сосредотачивают силы в Покровске и Мирнограде для дальнейшего наступления. Основной целью оккупантов по-прежнему остается захват Гришино, где Силы обороны ведут интенсивные стрелковые бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

"С начала мая подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в частности пушки", — рассказали военные.

В Покровске зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ

Российские войска используют Покровск как ключевой пункт накопления личного состава и техники для дальнейших наступательных действий.

По имеющейся информации, в городе фиксируется присутствие подразделений 90-й танковой дивизии РФ. Часть вражеской артиллерии Силы обороны уже успешно уничтожили.

Мирноград хотят превратить в командный центр

В Мирнограде российская армия разворачивает пункты управления.

"Противник пытается использовать населенный пункт в качестве "моста" для прорыва в направлении Родинского", — отметили в корпусе.

На этом участке украинские морские пехотинцы только с начала мая поразили 11 единиц вражеской артиллерийской техники.

Гришино остается главной целью штурмов

Основной целью противника на данный момент является захват Гришино. Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в поселке, другая – обходить Гришино открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки.

Силы обороны наносили удары по врагу всеми имеющимися средствами – с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также стрелкового оружия.

На днях в южной части Гришино украинские военные ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.

Сначала противник приблизился к укрытию, где находились наши воины. После короткого контакта украинские бойцы ликвидировали одного вражеского пехотинца. Другой россиянин ошибочно решил, что ему удалось прорвать оборону украинцев, и начал приближаться. Но получил "очередь" в ответ.

