Враг продвинулся около Песчаного и в Родинском, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвинулись на Харьковщине и в Покровском районе на Донетчине.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся около Песчаного (поселок в Купянском районе Харьковской области) и в Родинском (город Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг продвинулся в Харьковской и Донецкой областях.

