Силы обороны провели зачистку возле Родинского и Вольного, враг продвинулся в Покровском районе, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области, Силы обороны очистили территории вблизи двух населенных пунктов.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Родинском (Покровский район Донецкой области) и вблизи Никаноровки (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Зачистка оккупантов
Также отмечается, что Силы обороны Украины провели зачистку вблизи Родинского и вблизи Вольного (Покровский район Донецкой области).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
