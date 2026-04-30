Силы обороны провели зачистку возле Родинского и Вольного, враг продвинулся в Покровском районе, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области, Силы обороны очистили территории вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.



"Карта обновлена. Враг продвинулся в Родинском (Покровский район Донецкой области) и вблизи Никаноровки (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.



Также отмечается, что Силы обороны Украины провели зачистку вблизи Родинского и вблизи Вольного (Покровский район Донецкой области).

