Россияне продвинулись в районе Берестка в Донецкой области, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Берестка (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленная карта
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль