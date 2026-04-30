Сили Оборони здійснили зачистку біля Родинського й Вільного, ворог просунувся у Покровському районі, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування в Покровському районі Донецької області, Сили Оборони зачистили території біля двох населених пунктів.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Родинському (Покровський район Донецької області) та поблизу Никанорівки (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Зачистка окупантів
Також зазначається, що Сили Оборони України здійснили зачистку поблизу Родинського та поблизу Вільного (Покровський район Донецької області).
