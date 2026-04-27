УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14413 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 903 12

Ворог просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та поблизу Костянтинівки на Донеччині. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Відомо, що росіяни просунулися біля Петропавлівки на Харківщині.

Також ворог має просування біля Костянтинівки на Донеччині.

Автор: 

Донецька область (11052) Харківська область (2614) Краматорський район (1173) Куп’янський район (717) Костянтинівка (580) Петропавлівка (10) DeepState (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Недавно хтось тут писав про деморалізованого і небоєготового ворога.
показати весь коментар
27.04.2026 16:07 Відповісти
+1
Вкотре тут пояснюю, орками нікуди поспішати. Для їхнього населення влада розказує про боротьбу з НАТО, з нацистами, з комарами ще з чимсь і чим довше часу населення в цьому тим владі меньше проблем. А якщо будуть концентровані удари по мостам через Дніпро і перервана логістика то скільки буде триматися Лівобережжя в таких умовах? Чогось це поки поки робиться, у орків свої плани і шляхи їх виконання. А повзти по кілька км, зносячи оборону КАБами та іншим, так Вам треба прориви на десятки км, підскажіть Герасимову, він же зовсім не знається на військовій справі.
показати весь коментар
27.04.2026 18:27 Відповісти
+1
Та не треба ні в що вірити а просто подивитися карту DeepStateMap хоча би за останній рік і динаміку процессу видно. Якщо вже й це ігнорувати то чого чіплятися з своїм одєсскім брєдом до людей в черговий раз?
показати весь коментар
27.04.2026 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Маючи тотальну перевагу в техніці, особливо у повітрі, та кількісну перевагу, повзти по декілька кв.км. на день - це як пояснити?
показати весь коментар
27.04.2026 18:05 Відповісти
показати весь коментар
Чого ж тоді Слов'янськ і Краматорськ жебрають, а не "раз-два - і взялі вєсь Донбасс, а уж потом - курочка по зьорнишку, в свойо удовольствіє"?
показати весь коментар
27.04.2026 18:30 Відповісти
.Чого ж тоді Слов'янськ і Краматорськ жебрають - що це?
показати весь коментар
27.04.2026 18:42 Відповісти
А , про це, та візьмуть, не дуже скоро але я скажу тоді.
показати весь коментар
27.04.2026 19:07 Відповісти
В россію нужно просто вєріть.
показати весь коментар
27.04.2026 19:18 Відповісти
Та не треба ні в що вірити а просто подивитися карту DeepStateMap хоча би за останній рік і динаміку процессу видно. Якщо вже й це ігнорувати то чого чіплятися з своїм одєсскім брєдом до людей в черговий раз?
показати весь коментар
27.04.2026 19:39 Відповісти
Так на DeepState динаміку процесу і дивлюсь.
April 2025 -177.580 km²
May 2025 -448.882 km²
June 2025 -556.032 km²
July 2025 -563.700 km²
August 2025 -463.985 km²
September 2025 -258.262 km²
October 2025 -266.946 km²
November 2025 -505.359 km²
December 2025 -445.157 km²
January 2026 -244.755 km²
February 2026 -126.067 km²
March 2026 -160.262 km²
April 2026 -127.345 km²
Така динаміка мені подобається більше, ніж братушкам.
показати весь коментар
28.04.2026 08:01 Відповісти
 
 