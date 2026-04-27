Загострюється ситуація у районі Гришиного та Родинського. Ворог накопичує техніку на півдні Покровська, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Бої за Гришине та Родинське

Як зазначається, загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають штурмовим групам ворога значних втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує активні дії на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

Бої за Покровськ

У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

За даними УВ "Схід", українські підрозділи виявляють і знищують цілі, блокують спроби окупантів сформувати ударні угруповання та зосередити резерви. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста.

Загалом, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

Також читайте: Ситуація у Гришиному напружена, ворог намагається закріпитися, - УВ" Схід"

Втрати військ РФ