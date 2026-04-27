Загострюється ситуація у районі Гришиного та Родинського. Ворог накопичує техніку на півдні Покровська, - УВ "Схід"
На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Бої за Гришине та Родинське
Як зазначається, загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають штурмовим групам ворога значних втрат.
Бої за Покровськ
У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.
За даними УВ "Схід", українські підрозділи виявляють і знищують цілі, блокують спроби окупантів сформувати ударні угруповання та зосередити резерви. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста.
Загалом, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.
Втрати військ РФ
- У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.
- Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.
- Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 280 загарбників за минулу добу.
- Знищено 1870 БпЛА різних типів, уражено 54 одиниці іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено 6 одиниць артилерійського озброєння, 22 одиниці автомобільного транспорту, 25 - спеціальної техніки, а також уражено 152 укриття.
- Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 90 пунктів управління російських БпЛА.
