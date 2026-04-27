Обостряется ситуация в районе Гришино и Родинского. Враг накапливает технику на юге Покровска, - ГВ "Схід"
На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Бои за Гришино и Родинское
Как отмечается, обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери.
Бои за Покровск
В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.
По данным ГВ "Схід", украинские подразделения выявляют и уничтожают цели, блокируют попытки оккупантов сформировать ударные группировки и сосредоточить резервы. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.
В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.
Потери войск РФ
- В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.
- Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.
- Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими — 280 захватчиков за прошедшие сутки.
- Уничтожено 1870 БПЛА различных типов, поражено 54 единицы другого вооружения и техники. В частности, уничтожено и повреждено 6 единиц артиллерийского вооружения, 22 единицы автомобильного транспорта, 25 — специальной техники, а также поражено 152 укрытия.
- Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 90 пунктов управления российских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль