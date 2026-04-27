Обостряется ситуация в районе Гришино и Родинского. Враг накапливает технику на юге Покровска, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Бои за Гришино и Родинское

Как отмечается, обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери.

Бои за Покровск

В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения выявляют и уничтожают цели, блокируют попытки оккупантов сформировать ударные группировки и сосредоточить резервы. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.

