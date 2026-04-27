Обостряется ситуация в районе Гришино и Родинского. Враг накапливает технику на юге Покровска, - ГВ "Схід"

Бои за Покровск

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Бои за Гришино и Родинское

Как отмечается, обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери.

Бои за Покровск

В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения выявляют и уничтожают цели, блокируют попытки оккупантов сформировать ударные группировки и сосредоточить резервы. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.

Потери войск РФ

  • В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.
  • Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.
  • Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими — 280 захватчиков за прошедшие сутки.
  • Уничтожено 1870 БПЛА различных типов, поражено 54 единицы другого вооружения и техники. В частности, уничтожено и повреждено 6 единиц артиллерийского вооружения, 22 единицы автомобильного транспорта, 25 — специальной техники, а также поражено 152 укрытия.
  • Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 90 пунктов управления российских БПЛА.

Неочікувано? Ми цього не знали і не бачили?
показать весь комментарий
27.04.2026 11:59 Ответить
Очікував що нарешті кідари напишуть що в них все дуже складно й вони намагаються закріпитися на околицях таганрогу.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:04 Ответить
Якщо ви все знаете, то ліпше напишіть як розгромили ці накопичення, і як рятуєте життя наших бійців
показать весь комментарий
27.04.2026 12:11 Ответить
а по накопиченню ворого тварожніков не хоче вйібати, чи він по своїм не стріляє? а якщо стріляє, то по нпз в якомусь татарсані, а русню, яка поруч з ним накопичилась він не помічає.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:52 Ответить
 
 