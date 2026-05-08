На фронте 200 боевых столкновений: враг больше всего давит на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 8 мая на фронте произошло 200 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 12 авиационных ударов, сбросил 55 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4936 дронов-камикадзе и совершил 1265 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник осуществил 21 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Чайковки, Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг совершил одну наступательную операцию в сторону Радьковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня враг начал четыре штурма в сторону населенных пунктов Дробышево, Заречное и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Затишок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и в направлении Сергеевки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 39 оккупантов и 20 ранено; уничтожен пункт управления БПЛА, два орудия, семь единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника, повреждена одна артиллерийская система, семь единиц автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 120 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 196 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград и Вороное.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Зализничное, Богатое и в направлении Староукраинки и Чаривного.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

