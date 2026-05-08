На фронті 200 боєзіткнень: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ

Ворожі обстріли

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Противник здійснив 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп'янському напрямку сьогодні ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав чотири штурми у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 20 поранено; знищено пункт управління БпЛА, дві гармати, сім одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну артилерійську систему, сім одиниць автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти три рази намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате та в напрямку Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

