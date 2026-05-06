120 боєзіткнень на передовій від початку доби: найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
На фронті 120 бойових зіткнень від початку цієї доби. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 6 травня, передає Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Ситуація по напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.
На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.
На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.
На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.
- На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Вербового.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
На Комишуваському напрямку тривають позиційні бої без істотних змін ЛБЗ. Основні зусилля противника спрямовані на утримання позицій у Приморському та Степногірську.
На Оріхівській ділянці російські війська завдають ударів по Оріхову, Білогір'ю та сусіднім населеним пунктам. Незважаючи на рапорти російських сил про захоплення Білогір'я ще 11 січня, по ньому продовжують завдавати ударів, що підтверджує відсутність повного контролю.
На Гуляйпільському напрямку ситуація загострилася: зафіксовано збільшення кількості авіаударів та атак БПЛА. Мета противника - прорив до Гуляйпільського та Воздвиженівки.
Добропільський напрямок:
Противник просунувся на один квартал у центрі Родинського, а також на південній околиці міста та західній околиці селища Червоний Лиман. Ідуть вкрай важкі бої: російські війська прагнуть перетворити Родинське на плацдарм для наступу на Добропілля. При цьому МО РФ заявляло про нібито захоплення міста ще 27 грудня 2025 року.
Також тривають зіткнення в районі Дорожнього та на південь і на північ від Гришиного.
У Костянтинівці противник увійшов до району Українського хутора, посиливши тиск на місто ще на одній ділянці. Спробу російських груп закріпитись в кварталах на південь від залізничного вокзалу було припинено в ході контратаки і подальшого зачистки силами ЗСУ. Одночасно з цим загострилася ситуація на флангах - у Довгій Балці та Степанівці противник завів свіжі сили та зайняв позиції у забудові.
У районі Ветеринарного (Харківська область) зафіксовано спроби просування малих груп супротивника. Основна мета - вихід до каскаду ставків на південь від селища для організації стійкої оборони по водному рубежу.
Сумський напрямок:
Противник на квадроциклах та мотоциклах прорвався до прикордонного Рясного. Незважаючи на те, що частина російських сил була знищена дронами-камікадзе, противнику вдалося посісти низку позицій.
Ідуть активні бої, ситуація залишається напруженою."