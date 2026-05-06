120 боевых столкновений на передовой с начала суток: наиболее ожесточенные бои на Покровском направлении, - Генштаб
На фронте с начала суток произошло 120 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 6 мая, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 47 авиационных ударов – сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5649 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация по направлениям фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 5 авиаударов с применением 14 КАБ и осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из них – из РСЗО. Зафиксировано одно вражеское штурмовое действие.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчьи, Симиновки. Одна из этих атак продолжается.
На Купянском направлении враг атаковал шесть раз в сторону Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки и в районе Боровской Андреевки. Одна из этих атак продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 15 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Надежда, Ставки, Ямполь и в сторону Лимана, Новосергиевки, Озерного. Одно боевое столкновение еще продолжается.
На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Степановка и в сторону Константиновки, Новопавловки.
- На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка, Молодецкое. Одна из этих атак продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 42 оккупанта и 25 – ранены, уничтожены три единицы автомобильной техники и три укрытия противника. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, 10 укрытий противника, четыре орудия и один пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 200 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Вербового.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в районах Злагоды, Доброполья, Староукраинки Зеленого и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении противник провел две атаки в сторону Антоновки и острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
На Комишуваському напрямку тривають позиційні бої без істотних змін ЛБЗ. Основні зусилля противника спрямовані на утримання позицій у Приморському та Степногірську.
На Оріхівській ділянці російські війська завдають ударів по Оріхову, Білогір'ю та сусіднім населеним пунктам. Незважаючи на рапорти російських сил про захоплення Білогір'я ще 11 січня, по ньому продовжують завдавати ударів, що підтверджує відсутність повного контролю.
На Гуляйпільському напрямку ситуація загострилася: зафіксовано збільшення кількості авіаударів та атак БПЛА. Мета противника - прорив до Гуляйпільського та Воздвиженівки.
Добропільський напрямок:
Противник просунувся на один квартал у центрі Родинського, а також на південній околиці міста та західній околиці селища Червоний Лиман. Ідуть вкрай важкі бої: російські війська прагнуть перетворити Родинське на плацдарм для наступу на Добропілля. При цьому МО РФ заявляло про нібито захоплення міста ще 27 грудня 2025 року.
Також тривають зіткнення в районі Дорожнього та на південь і на північ від Гришиного.
У Костянтинівці противник увійшов до району Українського хутора, посиливши тиск на місто ще на одній ділянці. Спробу російських груп закріпитись в кварталах на південь від залізничного вокзалу було припинено в ході контратаки і подальшого зачистки силами ЗСУ. Одночасно з цим загострилася ситуація на флангах - у Довгій Балці та Степанівці противник завів свіжі сили та зайняв позиції у забудові.
У районі Ветеринарного (Харківська область) зафіксовано спроби просування малих груп супротивника. Основна мета - вихід до каскаду ставків на південь від селища для організації стійкої оборони по водному рубежу.
Сумський напрямок:
Противник на квадроциклах та мотоциклах прорвався до прикордонного Рясного. Незважаючи на те, що частина російських сил була знищена дронами-камікадзе, противнику вдалося посісти низку позицій.
Ідуть активні бої, ситуація залишається напруженою."