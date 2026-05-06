120 боевых столкновений на передовой с начала суток: наиболее ожесточенные бои на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 120 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 6 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 47 авиационных ударов – сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5649 дронов-камикадзе и осуществил 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация по направлениям фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 5 авиаударов с применением 14 КАБ и осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из них – из РСЗО. Зафиксировано одно вражеское штурмовое действие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб. КАРТЫ

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчьи, Симиновки. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал шесть раз в сторону Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки и в районе Боровской Андреевки. Одна из этих атак продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 15 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Надежда, Ставки, Ямполь и в сторону Лимана, Новосергиевки, Озерного. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 337 170 человек (+1050 за сутки), 11 918 танков, 41 478 артсистем, 24 515 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Степановка и в сторону Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка, Молодецкое. Одна из этих атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 42 оккупанта и 25 – ранены, уничтожены три единицы автомобильной техники и три укрытия противника. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, 10 укрытий противника, четыре орудия и один пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 200 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Вербового.

Читайте также: Поражен завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который изготавливал детали для "шахидов" и ракет, — Генштаб

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в районах Злагоды, Доброполья, Староукраинки Зеленого и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник провел две атаки в сторону Антоновки и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.