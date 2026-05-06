Больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны провели 186 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 13 ракет, совершил 77 авиационных ударов, сбросил 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10 301 дрон-камикадзе и осуществил 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 – из реактивных систем залпового огня.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава оккупантов и три орудия.

Читайте также: На Константиновском направлении РФ усилила штурмы, адаптируясь к погодным условиям, - 44-я ОМБр

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло два боестолкновения, противник осуществил 96 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

Читайте: "Зеленка" и плохая погода в апреле осложнили ситуацию под Купянском для Сил обороны, - Трегубов

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Старица, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Радьковки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Диброва и в районе Торского.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Закитного.

Читайте также: Россияне продвинулись вблизи Андреевки-Клевцово в Донецкой области, - DeepState

На Краматорском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили одну вражескую атаку в направлении Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Покровск, Молодецкое, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергиевка, Беляковка, Новоподогороднее.

На Александровском направлении противник 14 раз атаковал в сторону населенных пунктов Злагода, Доброполье, Даниловка, Березовое, Егоровка, Степовое и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зализнычное, Гиркое, Прилуки, Оленокстантиновка, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки в сторону Антоновки и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Читайте: На Добропольском направлении фиксируется усиление активности противника, - 12-я бригада "Азов" НГУ