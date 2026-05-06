Больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны провели 186 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 13 ракет, совершил 77 авиационных ударов, сбросил 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10 301 дрон-камикадзе и осуществил 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 – из реактивных систем залпового огня.
Поражение врага
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава оккупантов и три орудия.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло два боестолкновения, противник осуществил 96 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Старица, Лиман и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Радьковки и Кондрашовки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Диброва и в районе Торского.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Закитного.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили одну вражескую атаку в направлении Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Покровск, Молодецкое, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергиевка, Беляковка, Новоподогороднее.
На Александровском направлении противник 14 раз атаковал в сторону населенных пунктов Злагода, Доброполье, Даниловка, Березовое, Егоровка, Степовое и Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зализнычное, Гиркое, Прилуки, Оленокстантиновка, Гуляйпольское, Чаривное.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки в сторону Антоновки и о. Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
