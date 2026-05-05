На Константиновском направлении РФ усилила штурмы под прикрытием погодных условий, - 44 ОМБр

На Константиновском направлении противник усилил штурмовые атаки, пытаясь скрыть свои передвижения от тепловизионных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир 3-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Гудзь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация изменилась из-за пополнения сил противника. Вероятно, именно поэтому он активизировал штурмовые действия.

Враг применяет пехотные атаки, а местами использует мотоциклы и квадроциклы. Наступательные действия происходят как днем, так и ночью. В темное время суток противник передвигается под пончо, пытаясь уменьшить заметность для тепловизионных дронов.

"В целом тактика не изменилась. Только их стало больше, и каждый день гибнет все больше. Если погода благоприятна для полетов БПЛА разных типов, то они продвигаются по одному, по два. Когда погода менее благоприятна, они продвигаются парами, тройками, четверками. На мотоциклах, на квадроциклах со всех направлений. То есть не по одному, а по три, четыре, пять, а то и шесть, семь", - рассказал командир 3-го механизированного батальона 44 ОМБр.

Что предшествовало?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях сообщил, что в апреле активность российских оккупационных войск на Константиновском направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия небольшими пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак по состоянию на 01.05.26.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ остановили атаки на Гуляйпольском и других направлениях - за сутки 149 боестолкновений, - Генштаб. КАРТА