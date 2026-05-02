Враг пытается закрепиться в окрестностях Константиновки, в городе действует режим контрдиверсионных действий, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, которые обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в апреле активность российских оккупационных войск на этом направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия небольшими пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак (по состоянию на 01.05.26).
Бои за Константиновку
"Отбиваем постоянные попытки российских оккупантов с помощью тактики инфильтрации закрепиться на окраинах Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий. Силы обороны Украины проводят комплекс активных мероприятий по выявлению и уничтожению противника", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время рабочей поездки главнокомандующий провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Совещания с командирами
В частности, они обсудили текущую обстановку, состояние обеспечения, вопросы взаимодействия, а также предложения командиров по выявлению и уничтожению пехотных групп противника. Основное внимание — эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах. На месте Сырский принял ряд оперативных решений по улучшению снабжения украинских защитников.
Здається це вже було.Скільки потрібно років і життів українців,щоб цей кацапськи затупок вирішив нарешті елементарні питання???
наш "лєвітан" сьогодні прохрипів в динаміку
це 5 000 кабів за місяць !
таким дурним "чугунієм" в 500 - 3 000 кг будь-яку Констаху проломиш.
з нашої ж сторони - ні КАБів власного виробництва, ні ППО проти кабів
ЗЄльоному немає коли за візитами та саммітамі
тут й тактичного ЯО не треба...
потужний це лише хриплячі голосові зв'язки !
і фсьо !
