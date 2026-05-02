Новости Константиновское направление
Враг пытается закрепиться в окрестностях Константиновки, в городе действует режим контрдиверсионных действий, - Сырский

Константиновка под штурмом РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, которые обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, в апреле активность российских оккупационных войск на этом направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия небольшими пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак (по состоянию на 01.05.26).

Бои за Константиновку

"Отбиваем постоянные попытки российских оккупантов с помощью тактики инфильтрации закрепиться на окраинах Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий. Силы обороны Украины проводят комплекс активных мероприятий по выявлению и уничтожению противника", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время рабочей поездки главнокомандующий провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Совещания с командирами

В частности, они обсудили текущую обстановку, состояние обеспечения, вопросы взаимодействия, а также предложения командиров по выявлению и уничтожению пехотных групп противника. Основное внимание — эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах. На месте Сырский принял ряд оперативных решений по улучшению снабжения украинских защитников.

Сырский на фронте
Чергова "фортеця" вимальовується. І якось не сильно допомогли міфічні "донбаські укріпрайони".
02.05.2026 12:26 Ответить
Якщо у новинах намагається - значить закріплюється . Це як раніше "частковий успіх ". І поки президент буде озвучувати статистику по кабах , просування ворога не зупинити .
02.05.2026 12:22 Ответить
Констаха - все...

.
02.05.2026 12:24 Ответить
Основна увага - ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у *********** та інших матеріально-технічних засобах. На місці Сирський ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників. Джерело: https://censor.net/ua/n4001145

Здається це вже було.Скільки потрібно років і життів українців,щоб цей кацапськи затупок вирішив нарешті елементарні питання???
02.05.2026 12:23 Ответить
+ 1 200 кацапських КАБів за тиждень

наш "лєвітан" сьогодні прохрипів в динаміку

це 5 000 кабів за місяць !
таким дурним "чугунієм" в 500 - 3 000 кг будь-яку Констаху проломиш.

з нашої ж сторони - ні КАБів власного виробництва, ні ППО проти кабів
ЗЄльоному немає коли за візитами та саммітамі

.
02.05.2026 12:31 Ответить
якщо кожен каб по 1 000 кг, то за місяць щонайменше 5 кілотонн !!!

тут й тактичного ЯО не треба...

.
02.05.2026 12:36 Ответить
Інформація від потужного потребує уточнення.
02.05.2026 12:42 Ответить
ви будете вимагати поточнення від динаміка ?

потужний це лише хриплячі голосові зв'язки !
і фсьо !

.
02.05.2026 12:50 Ответить
ця "фортеця" вже фсьо.
якщо ординці влізли, то візьмуть

.
02.05.2026 12:33 Ответить
Справа не в тому міфічні чи ні . А в тому , що неможливо зробити укріпрайони , які витримали б таку кількість кабів .
02.05.2026 12:35 Ответить
На Костянтинівку з півночі русня наступає?
02.05.2026 13:09 Ответить
Сирський ******,я к і ЗЕ.Робить все в майбутньому з моменту призначення з нульовим результатом,хотя тут є сумніви,в залежності для кого.
02.05.2026 12:27 Ответить
В штабі. Кубік рубіка складений. Чєл в неуставному мультикамі і неуставній червоній футболці з якимсь прінтом. Що це за домашні посиденьки?
02.05.2026 12:36 Ответить
це - війна, а не підшиті воротнічки по уставному.

.
02.05.2026 12:38 Ответить
Тут не про це. Я про загальний пофігізм серед штабних "воїнів".
02.05.2026 12:53 Ответить
в чому "пофігізм" ?

.
02.05.2026 13:05 Ответить
У всьому. Це щоб "многа букаф" не писати
02.05.2026 13:18 Ответить
що, стільки "многа" наклав, що навіть лопату на вентилятор не піднімеш ?

.
02.05.2026 14:05 Ответить
Фу! Капрофагія у вас в голові суцільна.
02.05.2026 21:29 Ответить
Ці Знльоні крім тріпатись по мережі, щось ще вміють?
02.05.2026 13:42 Ответить
Та на якіх околицях? Вони вже, фактично, в центрі.
02.05.2026 14:35 Ответить
все трохи гірше ніж тут подают, а потім щоб уникнути оточеня дали наказ відступати. ось так подадут відступ.
02.05.2026 15:39 Ответить
 
 