Враг пытается закрепиться в окрестностях Константиновки, в городе действует режим контрдиверсионных действий, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, которые обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации.

По его словам, в апреле активность российских оккупационных войск на этом направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия небольшими пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 76 атак (по состоянию на 01.05.26).

Бои за Константиновку

"Отбиваем постоянные попытки российских оккупантов с помощью тактики инфильтрации закрепиться на окраинах Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий. Силы обороны Украины проводят комплекс активных мероприятий по выявлению и уничтожению противника", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время рабочей поездки главнокомандующий провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Совещания с командирами

В частности, они обсудили текущую обстановку, состояние обеспечения, вопросы взаимодействия, а также предложения командиров по выявлению и уничтожению пехотных групп противника. Основное внимание — эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах. На месте Сырский принял ряд оперативных решений по улучшению снабжения украинских защитников.







