Ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, з початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26).
Бої за Костянтинівку
"Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час робочої поїздки головком провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.
Наради з командирами
Зокрема, вони обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. Основна увага - ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці Сирський ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників.
Здається це вже було.Скільки потрібно років і життів українців,щоб цей кацапськи затупок вирішив нарешті елементарні питання???
наш "лєвітан" сьогодні прохрипів в динаміку
це 5 000 кабів за місяць !
таким дурним "чугунієм" в 500 - 3 000 кг будь-яку Констаху проломиш.
з нашої ж сторони - ні КАБів власного виробництва, ні ППО проти кабів
ЗЄльоному немає коли за візитами та саммітамі
тут й тактичного ЯО не треба...
потужний це лише хриплячі голосові зв'язки !
і фсьо !
якщо ординці влізли, то візьмуть
