Ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, з початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26).

Бої за Костянтинівку

"Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час робочої поїздки головком провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Наради з командирами

Зокрема, вони обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. Основна увага - ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці Сирський ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників.







