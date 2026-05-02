Новини Костянтинівський напрямок
1 135 22

Ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій, - Сирський

костянтинівка під штурмами рф

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, з початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26).

Бої за Костянтинівку

"Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час робочої поїздки головком провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Наради з командирами

Зокрема, вони обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. Основна увага - ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці Сирський ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників.

Сирський на фронті
Сирський на фронті
Сирський на фронті

Автор: 

Донецька область (11078) Сирський Олександр (913) Краматорський район (1182) Костянтинівка (583)
+5
Чергова "фортеця" вимальовується. І якось не сильно допомогли міфічні "донбаські укріпрайони".
02.05.2026 12:26 Відповісти
+4
Якщо у новинах намагається - значить закріплюється . Це як раніше "частковий успіх ". І поки президент буде озвучувати статистику по кабах , просування ворога не зупинити .
02.05.2026 12:22 Відповісти
+4
Констаха - все...

02.05.2026 12:24 Відповісти
Здається це вже було.Скільки потрібно років і життів українців,щоб цей кацапськи затупок вирішив нарешті елементарні питання???
02.05.2026 12:23 Відповісти
+ 1 200 кацапських КАБів за тиждень

наш "лєвітан" сьогодні прохрипів в динаміку

це 5 000 кабів за місяць !
таким дурним "чугунієм" в 500 - 3 000 кг будь-яку Констаху проломиш.

з нашої ж сторони - ні КАБів власного виробництва, ні ППО проти кабів
ЗЄльоному немає коли за візитами та саммітамі

02.05.2026 12:31 Відповісти
якщо кожен каб по 1 000 кг, то за місяць щонайменше 5 кілотонн !!!

тут й тактичного ЯО не треба...

02.05.2026 12:36 Відповісти
Інформація від потужного потребує уточнення.
02.05.2026 12:42 Відповісти
ви будете вимагати поточнення від динаміка ?

потужний це лише хриплячі голосові зв'язки !
і фсьо !

02.05.2026 12:50 Відповісти
ця "фортеця" вже фсьо.
якщо ординці влізли, то візьмуть

02.05.2026 12:33 Відповісти
Справа не в тому міфічні чи ні . А в тому , що неможливо зробити укріпрайони , які витримали б таку кількість кабів .
02.05.2026 12:35 Відповісти
На Костянтинівку з півночі русня наступає?
02.05.2026 13:09 Відповісти
Сирський ******,я к і ЗЕ.Робить все в майбутньому з моменту призначення з нульовим результатом,хотя тут є сумніви,в залежності для кого.
02.05.2026 12:27 Відповісти
В штабі. Кубік рубіка складений. Чєл в неуставному мультикамі і неуставній червоній футболці з якимсь прінтом. Що це за домашні посиденьки?
02.05.2026 12:36 Відповісти
це - війна, а не підшиті воротнічки по уставному.

02.05.2026 12:38 Відповісти
Тут не про це. Я про загальний пофігізм серед штабних "воїнів".
02.05.2026 12:53 Відповісти
в чому "пофігізм" ?

02.05.2026 13:05 Відповісти
У всьому. Це щоб "многа букаф" не писати
02.05.2026 13:18 Відповісти
що, стільки "многа" наклав, що навіть лопату на вентилятор не піднімеш ?

02.05.2026 14:05 Відповісти
Фу! Капрофагія у вас в голові суцільна.
02.05.2026 21:29 Відповісти
Ці Знльоні крім тріпатись по мережі, щось ще вміють?
02.05.2026 13:42 Відповісти
Та на якіх околицях? Вони вже, фактично, в центрі.
02.05.2026 14:35 Відповісти
все трохи гірше ніж тут подают, а потім щоб уникнути оточеня дали наказ відступати. ось так подадут відступ.
02.05.2026 15:39 Відповісти
 
 